Boehringer Ingelheim’den 150 milyon liralık yatırım

ANKARA - Almanya merkezli küresel ilaç şirketlerinden Boehringer Ingelheim, diyabet, merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler hastalık alanlarındaki bazı yenilikçi ilaçları Türkiye’de üretmeye başlıyor.

Boehringer Ingelheim’ın, Abdi İbrahim İlaç ile iş birliğiyle uygulamaya başladığı yerelleşme çalışmalarına yönelik toplantıda konuşan Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye’nin 2003’ten bu yana 230 milyar dolardan fazla yatırım aldığını hatırlattı. Türkiye’nin merkezi konumunun ve ekonomik potansiyelinin yabancı yatırımcılar tarafından da dile getirildiğini söyleyen Dağlıoğlu, yaşam bilimlerinin bu bağlamda Türkiye’nin önceliklerinden biri olduğunun altını çizdi.

Dağlıoğlu, “Yaşam bilimlerinin geneli ve özellikle ilaç sektörü bizim için en önemli sektörlerden biri...Yaşam bilimleri alanında yatırımların artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Dünyada da uluslararası doğrudan yatırım hareketlerinde yaşam bilimlerinin ciddi bir payı var. Biz Türkiye’nin bu alanda daha fazla yatırım almasını istiyoruz.” dedi.

Türkiye’nin yıllık 35 milyar dolarlık sağlık harcaması ve 8 milyar dolar dolayındaki ilaç pazarıyla şirketler için sadece ülke değil, bölgede de fırsat sunduğunu söyleyen Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, “Uluslararası ilaç üreticilerinin, medikal cihaz üreticilerinin Türkiye’de daha çok yerelleşmesini istiyoruz ve politikalarımızı buna göre geliştiriyoruz. Bu kurumun faaliyete geçmesiyle bu alandaki yatırımların artarak devam edeceğini düşünüyoruz.”diye konuştu.

Dağlıoğlu Boehringer Ingelhem’in yerelleşme çabalarını da “Ülkemizin ilaç tedarikindeki güvenliğine katkı sağlayan bir iş birliği ve yatırım olacağını görüyorum.” sözleriyle değerlendirdi.

Hedef 5 yılda insan sağlığı ilaçlarının yarısını Türkiye’de üretmek

Boehringer Ingelheim META Bölgesi Yönetici Direktörü ve İnsan Sağlığı Birimi Başkanı Mohammed Al-Tawil ise toplantıda, Türkiye’nin genç nüfusu, insan kaynakları, iyi düzenlenmiş piyasası ve güçlü büyüme dinamikleri nedeniyle bölgede öne çıktığını belirterek, “Klinik araştırma ve çalışmalara ilave olarak, bugün bir araya gelmemize vesile olan yerelleşme ajandamız kapsamında Boehringer Ingelheim, diyabet, merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler hastalık alanlarında yenilikçi ve öncü ürünlerini Türkiye’de üretecektir.” dedi.

Abdi İbrahim ile yürütülen yerelleşme projesinde teknoloji ve know-how transferi de gerçekleşeceğini söyleyen Al-Tawil, yerelleşme çalışmalarının tamamlanmasıyla gelecek 5 yıl içinde şirketin insan sağlığı ürünlerinden her 2 kutunun birinin Türkiye’de üretilmesinin planlandığını açıkladı. Al-Tawil orta vadeli yatırım hedefinin 150 milyon TL, uzun vadede ise 1 milyar TL düzeyinde olduğunu açıkladı.

Abdi İbrahim Üst Yöneticisi (CEO) Süha Taşpolatoğlu da “Türkiye’nin en büyük ilaç firması Abdi İbrahim ile dünyanın en büyük 20 ilaç şirketinden biri olan Boehringer Ingelheim arasında gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma doğrultusunda hipertansiyon tedavisine yönelik kullanılan ürünleri Türkiye’de ve Cezayir’deki Abdi İbrahim Tesisleri’nde üreteceğiz. Bu anlaşma, Abdi İbrahim’in hem Cezayir hem de Türkiye’deki üretim tesisini kapsaması nedeniyle bizim için ayrı bir önem arz ediyor.” dedi.