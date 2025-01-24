Boeing, 2024’ün son çeyreğinde ciddi finansal kayıp bekliyor

Amerikan havacılık devi Boeing, 2024 yılının son çeyreğine ilişkin finansal beklentilerini kamuoyu ile paylaştı. Şirket, bu dönemde işçi grevlerinin, savunma ve uzay programlarındaki masrafların ve işten çıkarmalarla ilgili giderlerin etkisiyle ciddi bir finansal kayıp yaşayacağını öngördü.

Açıklamaya göre, Boeing, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 15,2 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyor. Ancak hisse başına 5,46 dolarlık zarar tahmini, şirketin karşılaştığı zorlukların boyutunu gözler önüne seriyor.

Boeing, aynı dönemde 3,5 milyar dolarlık negatif nakit akışı öngördüğünü belirtti. İşçi grevlerinin yanı sıra savunma, uzay ve güvenlik programlarına yönelik yüksek maliyetlerin bu zarar üzerinde etkili olduğu ifade edildi. Ayrıca, işten çıkarmalara ilişkin masrafların da finansal sonuçları olumsuz etkilediği vurgulandı.

Şirketin 2024 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu, 28 Ocak 2025 tarihinde açıklaması bekleniyor. Bu süreçte Boeing'in ekonomik zorluklarla başa çıkmak için attığı adımlar ve geleceğe yönelik stratejileri, yatırımcılar ve sektör uzmanları tarafından yakından takip edilecek.