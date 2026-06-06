Boeing, üretimini rekor seviyeye taşımayı hedefliyor

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Boeing, mali toparlanma sürecini desteklemek amacıyla en çok satan dar gövdeli uçak modeli 737 MAX için aylık üretim adedini rekor seviye olan 70 jete çıkarmayı değerlendiriyor. ABD merkezli havacılık şirketi, tedarik zincirinin bu hacmi destekleyip destekleyemeyeceğini ve mevcut kısıtlamaları anlamak için fizibilite çalışmaları yürütüyor. Finansal darboğazdan çıkış arayan üretici, üretim hatlarındaki kararlılığı sağladıktan sonra kademeli artış hedefliyor.

Tedarik zinciri direnci ve yasal kısıtlamalar analizi

Boeing şu anda dar gövdeli jetlerin aylık üretimini 42 adetten 47 adede ulaştırmak için çalışıyor. Kurumun uzun vadeli resmi hedefi aylık 63 uçak seviyesinde bulunuyor. Geçmiş yıllarda 30 milyar doları aşan kayıp yaşayan ve borç yükü artan Boeing için üretim artışı finansal toparlanmanın merkezinde yer alıyor. İmalat süreçleri Aralık 2024 tarihinde yeniden başladıktan sonra üretim hacmi kademeli bir iyileşme patikasına girdi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), bir uçakta yaşanan panel patlamasının ardından üretim tavanını aylık 38 adet ile sınırlamıştı. Kalite kontrol süreçlerinin iyileştirilmesiyle birlikte kurum sınırlandırmayı Ekim 2025 tarihinde kaldırdı. Boeing, yaz ortasına kadar aylık 47 uçaklık hacme ulaşmayı planlarken nihai büyüme adımları öncesinde operasyonel istikrara öncelik veriyor.

Everett tesisleri ve küresel rekabet dengesi

Washington eyaletinde yer alan Everett tesislerindeki yeni üretim hattı gelecekteki büyüme planlarında kritik bir rol üstleniyor. Boeing, 6 Temmuz tarihinde ilk uçağı bu hatta alarak aylık 52 jetlik bir sonraki imalat hedefi için önemli bir dönüm noktası kaydedecek. Küresel ölçekte ticari uçaklara yönelik güçlü talep sürerken motor, parça ve nitelikli iş gücü teminindeki zorluklar tedarik zincirini baskılamaya devam ediyor.

Avrupalı rakip Airbus da benzer şekilde imalat kapasitesini artırma hedefleri doğrultusunda adımlar atıyor. Avrupalı üretici A320neo ailesi uçaklar için aylık 75 adetlik bir hacim hedeflese de tedarik zinciri sıkıntıları bu takvimi geciktiriyor. Şirket, aylık 70 ila 75 uçaklık üretim seviyesine ancak 2027 yılının sonuna doğru ulaşmayı öngörüyor.