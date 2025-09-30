Boeing, 737 MAX'ların yerine geçecek yeni model için düğmeye bastı!

Wall Street Journal'ın konuya ilişkin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Boeing, yeni bir yolcu uçağı üretimi projesine hazırlanıyor. Kamuoyuna resmen duyurulmasa da dar gövdeli ve tek koridorlu yeni yolcu uçağı, Boeing bünyesindeki 737 MAX'ın yerine geçecek.

Güvertesi tasarlanan uçak henüz "erken geliştirme aşamasında" bulunurken, proje tasarımı ve planları halen şekilleniyor. Yeni üretim için Federal Havacılık İdaresinin (FAA) onayı beklenirken, FAA Boeing'deki kalite ve denetim kontrollerini gevşetti.

Şubatta Rolls-Royce ile görüşme

Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Kelly Ortberg, şirketin ticari uçak işinde, önceden yeni uçak tipi geliştirmekle görevli "kıdemli ürün şefi" atadı. Yeni atanan ürün şefi, "737 Max'ın halefi olabilecek yeni uçak üretiminin" denetlenmesinden sorumlu olacak.

Ortberg, şubatta İngiltere'de Rolls-Royce'un CEO'su Tufan Erginbilgiç ile görüşmesinde yeni dar gövdeli bir uçak için motor tedarik teklifini ele almıştı. Erginbilgiç, eylüldeki bir yatırımcı etkinliğinde, yeni dar gövdeli uçağa yönelik "Bu, görüşmelerin nereye gittiğine dair bir fikir vermeli." dedi.

Yeni ürün için "doğru zaman"

Boeing'ten yapılan açıklamada, birikmiş yaklaşık 6 bin ticari uçak siparişinin teslimatı ve sertifikalandırılmasına odaklanıldığı aktarıldı. Pazarın izlendiği, mali performansın iyileştirildiği belirtilen açıklamada, "Yeni bir ürün için doğru zamana hazır olacağız." ifadesi kullanıldı.

Yeni uçak üretimine başlanılması kararına yönelik müzakerelerin, yakıt verimliliğinde asgari yüzde 15'lik bir artışa odaklanacağına işaret ediliyor. Onlarca milyar dolara mal olacak projede yeni motor mimarisi, daha hafif malzeme, gövdede radikal değişikliklerin öne çıkması bekleniyor.

Rakip Airbus, bu süreci "avantaja" dönüştürüyor

Boeing bünyesinde iki ayrı "737 MAX" modelinin sertifikalandırılamadığı, şirketin, uzun menzil ve geniş gövdeli 777X'in piyasaya sürülmesinde 6 yıl geride olduğu biliniyor. Şirketin, güvenlik ve kalite sorunları sebebiyle, Avrupalı rakibi Airbus'a kaptırdığı pazar payını geri kazanmayı hedefleyeceği kaydediliyor.

Boeing'in sorunlu dönemini avantaja dönüştüren Airbus'un, teslimat ve siparişte küresel en büyük havacılık şirketi haline geldiği aktarılıyor.

ABD'de Virginia merkezli çok uluslu "Boeing Company" firması küresel ölçekte uçak, roket, uydu ve füze tasarlıyor, üretiyor ve satıyor.

Kazalar

737 MAX uçaklarının Ekim 2018 ve Mart 2019'daki karıştığı ölümcül kazalar, 2019'da filonun küresel bazda yere indirilmesine yol açmıştı.

Uçakların yaşadığı bu kazalarda şimdiye kadar 346 kişi hayatını kaybetti. Bu uçaklar ilk olarak Mayıs 2017'de ticari hizmete girmişti. Şirket, 2021'de imzaladığı anlaşmayla, FAA tarafından denetlenmeyi ve 2,5 milyar dolar tazminat ve para cezası ödemeyi kabul etmişti.

Benzer "Boeing 737-800" uçağının 29 Aralık 2024'teki kazası Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi olarak kayıtlara geçmişti. Kazalar ve güvenlik sorunları, havacılık şirketinin müşterilerinin güvenini zedelemiş, şirket üst düzey yönetiminde değişime yol açmıştı.