Boeing, sendika ile grevi bitirmek için masaya oturacak

Boeing çalışanlarının greve gitme kararı sonrası, şirket ve çalışanları temsil eden Uluslararası Makineciler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM) arasında süregelen gerilimde yeni bir adım atılıyor. Şirket, çalışanların taleplerini görüşmek üzere federal arabulucuların katılımıyla çarşamba günü yeniden masaya oturacak.

Grev ve zam talebi

Sendika, Boeing'in yüzde 25'lik zam teklifini kabul etmeyerek greve başlamış ve bu durum şirketin en çok satan uçak modelleri olan 737 MAX, 777 ve 767’nin üretimini durdurmasına yol açmıştı. 16 yıl aradan sonra Boeing ile kapsamlı sözleşme müzakerelerine başlayan sendika, dört yıl içinde yüzde 40'lık zam talep ediyor.

Sendika yetkilileri, bir önceki görüşmede ücretler ve emeklilik gibi kritik konularda anlaşmaya varılamadığını belirtmişti. Sendikanın açıklamasına göre, üyelerin yüzde 96'sı grev kararı alırken, Boeing'in talepleri ciddiye almaması eleştirildi. Sendika, "Şirketin, üyelerimizin taleplerini karşılamaya hazır olmadığını gördük" dedi.

Üretim durdu, teslimat gecikti

Grev nedeniyle Boeing, 737 MAX, 777 ve 767 modellerinin üretimini durdurdu ve bu durum teslimatlarda gecikmelere yol açtı. Şirket, işe alımları durdurduğunu ve maliyetleri düşürmek için geçici izin seçeneklerini değerlendirdiğini açıkladı. Bununla birlikte, 787 Dreamliner hariç diğer jet programları için parça siparişleri de askıya alındı.

Bu durumun Boeing’in geniş tedarik zincirini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Boeing'in sendika ile yapacağı görüşmelerin sonucu, şirketin gelecekteki üretim ve teslimat takvimine doğrudan etki edebilir.