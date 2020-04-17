Boeing ticari uçak üretimine haftaya yeniden başlıyor

17 Nisan 2020

Boeing Co., faaliyetlerini Covid-19 salgınından dolayı bir ay askıya aldıktan sonra, Seatle'daki Puget Sound tesislerine tüm ticari uçak üretimine gelecek hafta safhalar halinde başlayacağını duyurdu.

Puget Sound bölgesindeki yaklaşık 27,000 kişi bu karar sonrası 747, 767, 777 ve 787 modellerinin üretimi için tekrar işbaşı yapacak ve bu adım kritik küresel ulaşım altyapısı, kargo hizmetleri ve ulusal savunma ve güvenlik misyonları için destekleyici bir unsur olacak.

737 programı için çalışmalara, 737 MAX'ın üretimine tekrar başlanması amacıyla yeniden başlanacak. Boeing'in Güney Carolina'daki tesislerinde faaliyet askıda kalmaya devam edecek.

Boeing'in bu açıklamasının ardından şirket hisseleri sert yükseldi.

Boeing CEO'su Dave Calhoun, ABD hava yolu şirketleri ile Hazine Bakanlığı arasındaki 25 milyar dolarlık yardım paketi anlaşmasının şirketin yeniden açılmasına yönelik güveni artırdığını kaydetti.

Hava yolu seyahatleri ve taşımacılığı, hükümetlerin koronavirüs salgının yayılmasını durdurmak için önlemler almaya başlaması ile birlikte neredeyse sıfıra inmiş ve şirketler binlerce uçağı park etmek zorunda kalmıştı.