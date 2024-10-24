Boeing'de düğüm çözülemiyor! İşçiler son teklifi de 'yetersiz' buldu

ABD merkezli havacılık devi Boeing beş haftadır süren ve 33 bin işçinin katıldığı grev nedeniyle üretimi durdururken, sorunun çözümü için teklif edilen son anlaşma da çalışanlar tarafından reddedildi.

Dört yıl içinde yüzde 35’lik ücret artışını içeren son teklifte, imza bonusu 3 bin dolardan 7 bin dolara yükseltilmişti.

Ancak Uluslararası Makina ve Havacılık İşçileri Derneği'ne (IAM) göre, bu teklif sendika çalışanlarının yüzde 64’ü tarafından geri çevrildi.

IAM yaptığı açıklamada, "10 yıllık fedakarlığın ardından hâlâ telafi etmemiz gereken bir durum var. Hızla müzakerelere yeniden başlamayı umuyoruz" ifadesini kullandı.

Boeing işçilerinin ortalama maaşı son 10 yılda yaklaşık yüzde 15 artarak 75 bin dolara ulaştı. Aynı dönemde ABD'deki yaşam maliyeti ise yüzde 33 oranında arttı.

Boeing, dün üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı ve net kaybının 6 milyar dolardan fazla olduğunu bildirdi. Böylece şirketin 2024 yılı toplam kaybı neredeyse 8 milyar dolara ulaştı.