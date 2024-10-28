Boeing'de hazırlık başladı: Sermaye artırımı ve yeni kredi anlaşmalarıyla krizden çıkmayı hedefliyor

Havacılık devi Boeing, 15 milyar doların üzerinde bir sermaye artırma planı başlatmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirketin mali zorluklarla başa çıkmak ve likiditesini güçlendirmek adına hisse senedi ve dönüştürülebilir imtiyazlı hisseler satmayı planladığı bildirildi. Bu yeni sermaye artırımının miktarı, yatırımcı talebine göre artırılabilir.

Boeing, çalışanları tarafından geçen hafta neredeyse ikiye bir oranla reddedilen yüzde 35'lik maaş artış teklifinin ardından, mali durumunu iyileştirmek için harekete geçti. Özellikle 737 MAX üretiminde yaşanan aksamalar, şirketin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Şirketin bu ayın başında düzenleyici kurumlara yaptığı açıklamada, hisse senedi ve borç yoluyla 25 milyar dolara kadar fon toplayabileceğini belirtmesi, yatırımcıların dikkatini çekmişti. Öte yandan, Boeing'in Bank of America, Citibank, Goldman Sachs ve JPMorgan gibi büyük kredi kuruluşlarıyla imzaladığı 10 milyar dolarlık kredi anlaşması da şirketin mali denge sağlamada attığı önemli bir adım olarak görülüyor.

Boeing, artan düzenleyici denetimler, üretim kısıtlamaları ve güven kaybıyla mücadele ederken, bu sermaye artırımının finansal istikrarını yeniden kazanmasına katkı sağlaması bekleniyor.