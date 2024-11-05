Boeing'de yedi haftalık grev sona erdi! Günlük 100 milyon dolar zarar

Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden Boeing, devam eden grev nedeniyle faaliyetlerini durdurma noktasına gelmişti. Haftalardır süren grev işçilerin yüzde 38 maaş zammını kabul etmesi ile son buldu.

İşçilerin yüzde 59’u dört yıla yayılacak yüzde 38’lik maaş artışını içeren sözleşmeye "evet" dedi. Sendikanın baş müzakerecisi Jon Holden, sonuçların bir zafer olduğunu söyledi.

8 grev, büyük iyileştirmeler getirdi

Boeing’in ABD Batı Kıyısı’ndaki fabrika işçilerini temsil eden Uluslararası Makine ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM), Kuzey Amerika’nın en büyük havacılık sendikası olarak biliniyor. IAM üyeleri, sendikanın 1930’larda Boeing bölümünü kurmasından bu yana sekiz kez greve gitti. Bu grevlerin sonucunda Boeing, sağlık sigortasında, emeklilik ve fazla mesai koşullarında iyileştirmeler yaptı. İşçilerin kıdem hakları iyileştirildi.

Üretimin normale dönmesi haftalar sürebilir

Grev öncesi aylık 38 uçak üretimi hedeflenirken grev sonrası üretiminin normale dönmesi haftalar alacak. İşçilerin 12 Kasım’a kadar işbaşı yapması gerekiyor.

Günlük 100 milyon dolarlık kayıp

Analistler, grevin Boeing’e günlük yaklaşık 100 milyon dolarlık gelir kaybına neden olduğunu belirtti. Şirket, yatırım derecesindeki kredi notunu korumak için geçen hafta yatırımcılardan 24 milyar dolarlık bir fon sağladı. Yeni CEO Ortberg’in ise, on yılı aşkın süredir enflasyon karşısında gerileyen maaşlar ve Seattle bölgesindeki hızla artan yaşam maliyetleri nedeniyle öfke birikimi yaşayan işçilerle ilişkileri yeniden inşa etmesi bekleniyor.

Boeing, yeni dört yıllık sözleşme sonunda işçilerin yıllık ortalama maaşının 75.608 dolardan 119.309 dolara çıkacağını açıkladı. Jefferies analistlerine göre, maaş artışı Boeing’in maaş bütçesine dört yılda 1,1 milyar dolarlık ek yük getirebilir. Ayrıca, her bir sendika üyesine ödenmesi planlanan 12.000 dolarlık onay bonusu ise şirkete 396 milyon dolarlık ek maliyet yaratabilir.