Boeing’in grev nedeniyle duran üretim hatları yeniden aktif

Boeing, makinist grevi nedeniyle ara verdiği 737, 767 ve 777 modellerinin üretimine yeniden başladığını duyurdu. Üretim hatlarının aktif hale geldiğini açıklayan Boeing Ticari Uçaklar CEO'su Stephanie Pope, üretim sürecinin sorunsuz ilerlemesi için kapsamlı önlemler alındığını belirtti.

Pope, sosyal medya paylaşımında "737, 767 ve 777/777X uçak programlarımızda üretime yeniden başladık. Tüm üretim ekip arkadaşlarımızın eğitim ve sertifikasyonlarının güncel olmasını sağladık. Ayrıca, envanteri sorunsuz üretim için en uygun seviyelere konumlandırdık” ifadelerini kullandı.

Üretimde kesinti sebebi

Kuzeybatı Pasifik’teki makinist grevi, Boeing’in birçok uçak modelinde üretimi geçici olarak durdurmasına yol açmıştı. Geçen hafta şirket, en çok satan modeli 737 MAX jetlerinin üretimine yeniden başladığını açıklamıştı.

Üretimin yeniden başlaması ne anlama geliyor?

Boeing’in üretim hatlarını yeniden açması, şirketin teslimat programlarını hızlandırmasına ve küresel uçak talebini karşılamasına yardımcı olacak. Havayolu endüstrisi analistleri, Boeing’in bu adımının, pandemi sonrası artan uçak talebini karşılamada kritik bir rol oynayacağını vurguluyor.

Boeing’in ticari uçak programlarına yeniden başlaması, sektör için pozitif bir sinyal olarak değerlendirilirken, şirketin tedarik zinciri ve iş gücü süreçlerindeki iyileştirmeleri de yakından takip ediliyor.