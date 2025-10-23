Boeing'le anlaşma ne durumda? THY'den yeni açıklama

Türk Hava Yolları (THY) ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, geçtiğimiz günlerde Boeing ile dev uçak anlaşmasına yönelik önemli mesajlar vermiş Boeing'in motor üreticisi CFM'ye işaret ederek "Uygun ekonomik şartlarla gelirse Boeing ile anlaşma imzalayacağız" demiş, anlaşma sağlanamazsa Airbus'a dönebileceklerinin mesajını vermişti.

Boeing ile dev uçak anlaşmasına ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Bolat, "Dar gövdeli uçak anlaşmasını tamamladık diyemem, ancak o noktaya yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

CNBC-e’den Şafak Tükle'ye röportaj veren Bolat, şunları kaydetti:

"787 siparişlerimizin 50 tanesi kesinleşti ve anlaşmasını imzaladık. Bu uçakların motor tipi farklı olduğu için bekletmemize gerek yoktu. Ayrıca 25 adetlik bir opsiyonumuz da bulunuyor. Dar gövdeli uçaklarda ise Boeing MAX modellerinden bahsediyoruz; burada toplam 150+75, yani 225 uçak söz konusu. Bu uçaklarda tek tip motor kullanılıyor ve tek bir üretici mevcut.

Görüşmeler yeniden hızlandı

Son dönemde bu konuda görüşmeler yeniden hızlandı, rakamlar istediğimiz seviyelere gelirse kısa zamanda bu anlaşmayı da imzalamayı planlıyoruz. Dünyada motor üreten ülke sayısı oldukça az. Dar gövdelerde üç büyük üretici var: CFM, Pratt & Whitney ve Rolls-Royce (geniş gövdelilerde).

Maliyet artışları tüm sektörü etkiliyor

Ancak tedarik zincirlerinde yaşanan maliyet artışları tüm sektörü etkiliyor. COVID döneminin en belirgin etkilerinden biri de bu oldu: Maliyetler yükseldi, verimsizlikler arttı. Şimdi hem biz hem de motor üreticileri bu verimsizlikleri azaltmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla onların da maliyetlerini belli bir seviyede karşılamaları gerekiyor; bunu biliyoruz. Ama hala kat etmemiz gereken bir mesafe var. Yani bugün size "dar gövdeli uçak anlaşmasını tamamladık” diyemem, ancak o noktaya yaklaşıyoruz."