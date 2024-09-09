BofA Fed'den eylül itibarıyla her toplantıda 25 baz puan indirim bekliyor
Bank of America (BofA) Fed'in muhtemel faiz indirimlerine ilişkin öngörüsünü açıkladı. BoFA'nın tahminine göre; Fed eylülden başlayarak her toplantıda faizi 25 baz puan indirecek.
Bank of America'nın araştırma bölümü Fed'in eylül toplantısından başlayarak her toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor.
BofA Research yayınladığı rapora göre Fed, Mart 2025'ten itibaren ise her çeyrek dönemde 25 baz puanlık faiz indirimine yöneleceğini öngördü.
Fed 17-18 Eylül'de yapılacak FOMC toplantısının ardından 6-7 Kasım'da ve 17-18 Aralık tarihlerinde toplanacak.
CME FedWatch verilerine göre, piyasalarda yüzde 71 olasılıkla 25 baz puan indirim bekleniyor.