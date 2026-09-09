BofA küresel büyüme tahminlerini değiştirdi: Enflasyon ve Fed uyarısı geldi

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BofA ekonomistleri küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini revize etti. Claudio Irigoyen ve Antonio Gabriel tarafından hazırlanan değerlendirmede, 2026 küresel büyüme tahmini 10 baz puan artırılarak yüzde 3,3'e çıkarıldı.

Banka, 2027 büyüme beklentisini ise hafif aşağı yönlü revizyonla yüzde 3,4'e çekti. Küresel ekonominin 2028'de yüzde 3,3 büyümesi bekleniyor.

Enflasyonda beklenenden daha inatçı tablo

BofA'nın görünümünde büyüme kadar enflasyona ilişkin değerlendirmeler de öne çıktı.

Ekonomistler, küresel enflasyonun daha önce tahmin edilenden bir miktar daha kalıcı olmasını beklediklerini belirtti. Bu görünümün politika faizlerinin daha uzun süre yüksek kalması gerektiği yönündeki beklentilerini desteklediğini kaydeden ekonomistler, Fed'in faiz artırımlarına bu ayın ilerleyen günlerinde başlamasını beklediklerini bildirdi.

Yapay zeka büyümeyi destekliyor

Küresel büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyonun önemli kaynaklarından biri teknoloji sektörü oldu. BofA'ya göre yapay zeka yatırımları ve ihracat, küresel ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam ediyor.

Özellikle gelişmekte olan Asya'daki teknoloji ihracatçılarının güçlü performansı, 2026 küresel büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyonun en önemli kaynağı oldu. Bu performans gelişmekte olan ekonomilere ilişkin genel büyüme beklentisini de yukarı taşıdı.

Hürmüz'den finansal koşullara riskler masada

Banka, büyümedeki dirençli görünüme rağmen küresel ekonominin önemli risklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin aksaması, enerji ve ticaret kanalları üzerinden küresel ekonomi için risk oluştururken finansal koşulların sıkılaşması da büyüme üzerinde baskı yaratabilecek bir diğer unsur olarak gösterildi.

Bölgesel tahminlerde ise BofA, ABD'nin büyüme beklentisini sınırlı ölçüde aşağı çekti. Euro Bölgesi'nin 2026 büyüme tahmini 30 baz puan artırılarak yüzde 0,8'e yükseltildi.