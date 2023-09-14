BofA Türk bankaları için hedef fiyatı %110 yükseltti

Bank of America (BofA) tarafından Türk bankaları için yayımlanan raporda bankaların durumunun iyileşmeye başladığı ancak seçici kalınmaya devam edilmesi gerektiği belirtildi. Banka, geçtiğimiz on yıl içinde ilk kez Türk bankalarının fiyat defter değeri oranı çarpanının 1.0 katsayıyla işlem göreceğini öngördüğünü belirtti.

Özel bankalar için 12 aylık dönemde fiyat defter değeri oranını yukarı yönlü olmasını beklediklerini belirten BofA, destekleyici düzenlemelerin özsermaye kârlılığını yukarı taşıyacağını ve politik istikrardaki artışın özsermaye maliyetinin düşürüceğini öngörerek bu bankalar için fiyat defter oranının 1,2 katsayıyla işlem görmesinin makul bir tahmin olacağını kaydetti. Rapora göre ABD’li banka, 2025 tahminlerinde özel bankaların ortalama özsermaye kârlılığının hem enflasyon hem de özsermaye maliyetini aşmasını bekliyor.

"2023 yılı için enflasyon tahmini %70"

Raporda makro kredibilitede gözlenen düzelmeyle birlikte ortalama fiyat hedefinde yüzde 110’luk bir artışa gidilirken 2023-2025 arası hisse başına getiri beklentisi ise yüzde 36-52 arasında belirlendi.

Ortodoks politikalara dönüş ve iyi şekilde tasarlanan Orta Vadeli Program’ın uluslararası kredibiliteyi artırdığı belirtilen raporda 2023 için enflasyon tahmininin yüzde 70, 2024 için ise Mayıs ayında yüzde 78 ile zirvenin görüleceği yıl sonunda enflasyonun yüzde 40 seviyesinde olmasının beklendiği ifade edildi. Kur tarafında ise 2023 yılsonu için 31 seviyesinin görülerek mevcut seviye üzerinden yüzde 15’lik bir değer kaybı beklendiği ve bu rakamın Garanti hissesi için yüzde 43 ve Yapı Kredi için yüzde 48 olarak tahmin edilen kazanç seviyesinin oldukça altında olduğuna dikkat çekildi.

“Faizler yerel seçim sonrası yüzde 45’e yükselecek”

Bank of America politika faizinin 2023 sonunda yüzde 30 seviyesinde çıkacağını, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler sonrası ise faizlerin yüzde 45 seviyesine yükseleceğini öngördü. BofA, faiz marjlarının 3. çeyrekte iyileştiğini ve 4. çeyrekte ise pozitife döneceğini belirterek 2025 yılında tarihi ortalamanın üstüne çıkacağını öngördü. Ticari kredilerde faizlerin 50 seviyesine çıkmasının beklendiği, perakende tarafında ise bunun daha da artmasının beklendiği belirtildi.

Yapı Kredi ve Garanti için 'Al' tavsiyesi

BofA, 2025 tahminlerinde özsermaye kârlılığının yüzde 30’un üzerinde olmasını beklediği Yapı Kredi ve Garanti BBVA için “Al” tavsiyesi verdi. Bankanın hedef fiyat güncellemeleri aşağıdaki gibi gerçekleşti; Garanti BBVA için hedef fiyatı32,4 TL’den 70,7 TL’ye, Akbank için hedef fiyat 16,7 TL’den 38,6 TL’ye, Yapı Kredi için hedef fiyat 10,9 TL’den 23,95 TL’ye, İşbank için hedef fiyat 11,8 TL’den 26,15 TL’ye, Halkbank için hedef fiyat 5,35 TL’den 10,70 TL’ye, Vakıfbank için hedef fiyat 8,65 TL’den 14 TL’ye yükseltildi.