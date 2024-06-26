BofA Türkiye ekonomisti 'Merkez'den aralıkta faiz indirimi bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de etkisiyle yüksek faiz politikasına geçen Merkez Bankası, yarın bir kez daha faiz toplantısı yapacak. Bankanın faizi yüzde 50'de sabit tutması beklenirken, gözler verilecek mesajlara çevrildi.

CNBC-e'de Berfu Güven'in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Türkiye'de dezenflasyonun ne kadar hızlı olacağına bakmak gerektiğini, enflasyon ilk başta hızlıca düştüğü ancak yavaşladığını, burada zorluk başladığını ifade etti.

İmamoğlu, Merkez Bankası'nın faiz adımı için gelecek üç ayı bekleyeceğini tahmin ederken, "Önce bir yazın nerede dengeleniyor onu görmek lazım. Haziran enflasyonu Merkez Bankası için kritik. Likidite tarafında da adımlar attılar. Yeni bir adım beklemiyorum" dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti: "Aralıkta bir faiz indirimi koyduk baz senaryomuza. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42. En erken faiz indirmek için fırsatı aralıkta görüyoruz. Enflasyon yüzde 38'e yaklaşırsa bir indirim olabilir. (...) Bir sene içinde toplamda en az iki not artışı bekliyoruz."