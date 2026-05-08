BofA, Türkiye enflasyon tahminini yeniledi: Faiz indirimi beklentisi öteleniyor

Bank of America (BofA), Nisan ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından Türkiye’ye ilişkin yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltti. Kurum ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizlerinde uzun süre değişiklik yapılmayacağını öngördü.

Enflasyon tahmini yüzde 30’a çıkarıldı

Ekonomist Hande Küçük imzasıyla 8 Mayıs tarihinde yayımlanan değerlendirmede, Nisan ayı TÜFE verilerindeki beklenti aşımı nedeniyle enflasyon baskılarının genele yayıldığı ve temel eğilimde yukarı yönlü hareketin sürdüğü ifade edildi.

Raporda bu çerçevede, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,5’ten yüzde 30 seviyesine çıkarıldığı belirtildi. Buna karşın 2026 yılı için Brent petrol fiyatı beklentisi varil başına 93 dolar olarak korundu.

"Mevcut sıkı duruş korunacak" mesajı

BofA değerlendirmesinde, TCMB’nin Nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri sabit bırakması ve mesajlarında nötr bir dil kullanmasının, yeni bir faiz artışı ihtimalini zayıflattığı kaydedildi.

Analizde, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın TBMM Komisyonu’ndaki sunumunda enerji fiyatlarından kaynaklanan baskıların devam edeceğine dikkat çekmesine rağmen, yeni bir sıkılaşmadan çok "mevcut sıkı duruşun korunacağı" yönünde mesaj verdiği aktarıldı.

TLREF’in yüzde 40 seviyesinde kalması bekleniyor

Rapora göre TCMB, Mart ayının başından bu yana efektif fonlama oranı olan TLREF’i likidite araçları üzerinden faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 40 seviyesinde tutmayı sürdürüyor.

Bu uygulamanın Eylül ayına kadar devam edebileceği, bir hafta vadeli repo faizinde ise bu süreçte değişiklik beklenmediği belirtildi.

BofA, enflasyonun Mayıs ayında yaklaşık yüzde 33 ile zirveye ulaşacağını, ardından Ağustos ayına kadar kademeli biçimde yüzde 31 seviyesine gerileyeceğini tahmin etti.

Eylül sonrası gevşeme beklentisi

Kurumun analizinde, enflasyon görünümünün beklentiler doğrultusunda ilerlemesi halinde Eylül ayından itibaren haftalık repo fonlamasının yeniden devreye alınabileceği ve TLREF tarafında yaklaşık 300 baz puanlık bir gevşeme yaşanabileceği ifade edildi.

Öte yandan raporda, faizlerde normalleşme sürecinin zamanlamasının yalnızca enflasyona bağlı olmayacağı vurgulandı. TCMB’nin kur istikrarına verdiği önemin sürdüğü belirtilirken, jeopolitik gelişmeler ile rezerv görünümünün belirleyici olmaya devam edeceği kaydedildi.

Özellikle Hürmüz Boğazı kaynaklı olası aksaklıkların enflasyon açısından yukarı yönlü risk oluşturduğu, ekonomik büyümedeki yavaşlamanın ise aşağı yönlü risk unsuru olduğu ifade edildi.