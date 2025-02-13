BofA ve Goldman Sachs'tan çarpıcı dolar tahmini ve Türk lirası önerisi

BofA'nın G-10 döviz stratejisi başkanı Athanasios Vamvakidis doların Trump tarifeleri ve bu tarifelere karşılık tam misillemeler ile zayıflayacağını öngördü.

ABD'ye misilleme riski

Bloomberg HT'nin haberine göre, Vamvakidis küresel ticaret akışını bozan tarifelerin ardından başlayacak misillemelerin ABD'yi savunmasız hale getireceğini belirterek, "Herkes daha kötü durumda olacak ama ABD daha kötü durumda olacak. Ticari koruma en çok ABD’de artacağından, dünyanın geri kalanı birbirleriyle eskisi gibi ticaret yapmaya devam edecek, hatta birbirleriyle ticari korumayı azaltacaklar" dedi.

Dolara alternatif döviz sepeti

Öte yandan Goldman Sachs Group, yatırımcılara, ABD ticaretindeki aksaklıklara daha az maruz kalmalarını gerekçe göstererek, Mısır poundu, Kenya şilini, Nijerya nairası ve Türk lirası da dahil olmak üzere eşit ağırlıklı bir döviz sepetinde uzun pozisyon almalarını öneriyor.

Aralarında Kamakshya Trivedi’nin de bulunduğu stratejistler, ABD’nin başlıca sınır pazarlardan yaptığı ithalatın ekonomilerindeki payının, Meksika ve Kanada gibi pazarlara kıyasla "yok denecek kadar az" olduğunu belirtti.

Söz konusu para birimlerinde volatilitenin çoğunun küresel etkenlerden ziyade yerel faktörlere bağlı olma eğiliminde olduğunu belirten Goldman stratejistleri, "Artan uluslararası rezervler de dahil olmak üzere temel unsurlar sağlıklı görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.