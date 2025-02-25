BofA: Yatırımcılar belirsizlik nedeniyle temkinli davranıyor

Bank of America (BofA), yatırımcı faaliyetlerinde yıl başından bu yana belirgin bir yavaşlama gözlendiğini açıkladı. Bankanın küresel piyasalar bölümü yöneticisi Jim DeMare, Bloomberg Televizyonu'na verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni yönetiminin izleyeceği yol konusunda artan belirsizliğin yatırımcıların temkinli davranmasına yol açtığını ifade etti.

DeMare, özellikle önerilen gümrük tarifelerinin varlık fiyatları üzerindeki etkisini değerlendirmeye çalışan yatırımcıların portföylerinde büyük değişiklikler yapmaktan kaçındığını belirtti.

DeMare, "Müşteriler bugün, yılın başına geldiğimiz ve kesinlikle geçen yılın dördüncü çeyreğini bitirdiğimiz zamankinden biraz daha az işlem yapıyor. İnsanlar, portföylerinde daha fazla ayarlama yapmak için daha fazla bilgi almayı bekliyorlar" dedi.

Buna rağmen DeMare, bazı müşteri faaliyetlerindeki yavaşlamaya karşın, firmanın traderları için güçlü bir çeyrek geçirileceğini düşündüğünü belirtti. Bank of America'nın geçen yıl rekor gelir elde ettiğini hatırlatan DeMare, mevcut belirsizliğin piyasalardaki genel hareketleri etkilemeye devam ettiğini söyledi.