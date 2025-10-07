BofA'dan altın için "yükseliş trendinde yorulma" uyarısı

Bank of America, altının ons başına 4 bin dolara yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri, Fed’in bağımsızlığına yönelik tehditleri ve dünya genelindeki merkez bankalarının alımları sayesinde bu yıl yüzde 50 yükseldi.

"Yükseliş trendinde yorulma" belirtileri

Ancak Bank of America, Pazartesi günü müşterilerine gönderdiği notta, altının 4 bin dolara yaklaşırken “yükseliş trendinde yorulma” belirtileri gösterdiğini ve bunun dördüncü çeyrekte bir “düzeltme veya konsolidasyon” dönemine yol açabileceği uyarısında bulundu.