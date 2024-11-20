BofA'dan aralık için faiz raporu: Merkez Bankası'nın indirim için yeri var

Merkez Bankası, sıkılaştırma politikası kapsamında bu yıl yüksek faiz uygulamayı sürdürüyor. Politika faizi geçen mart ayında yüzde 50'ye yükseltilmesinin ardından bugüne kadar hep sabit tutuldu.

İş dünyasından bazı kesimler yüksek faizden şikayetçiyken, bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı yarın. Piyasalar faizin sabit tutulmasını beklerken, aralık ayında bir indirimin gelip gelmeyeceğine dair bir mesaj arayacak.

'Aralıkta indirim için yer var'

Bank of America'dan Zümrüt İmamoğlu liderliğindeki ekonomistleri, Merkez'in olası aralık kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Raporda bankanın aralık ayında politika faizlerini indirmesi için yer olduğunu ancak düşük işsizlik seviyeleri ve enflasyondaki yukarı yönlü sürprizlerin göz önüne alındığında faiz indiriminde aciliyet olmadığını kaydetti.

'200-250 baz puan mümkün'

BofA'nın temel senaryosunda kasım enflasyonunun yüzde 2'nin altında kalması ve verilerin hizmet fiyatlarındaki artışın daha da yumuşadığını göstermesi durumunda, aralık ayında 200 ile 250 baz puanlık indirimin mümkün olduğu belirtildi.

Asgari ücret etkisi

BofA, aralık ayında bir faiz indirimi olması durumunda, özellikle asgari ücret artışının daha yüksek olması halinde, ocak ayında TCMB'nin pas geçme olasılığının da olduğunu söyledi.