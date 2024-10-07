BofA'dan şok tahmin: Türkiye'nin enflasyonu yükseliyor, faiz indirimleri 2025'e sarkabilir

ABD’li yatırım bankası Bank of America (BofA), Türkiye ekonomisine ilişkin son raporunda, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti.

Bankanın beklentilerine göre Türkiye’nin yıl sonu enflasyonu yüzde 42,2’den yüzde 43,3’e yükselecek. Bu revizyon, Türkiye’de enflasyonist baskıların beklentilerin üzerinde seyretmeye devam edeceğine işaret ediyor.

2025 enflasyon tahmini sabit kaldı

CNBC-e‘nin haberine göre BofA, 2025 yılı için enflasyon beklentisini ise önceki tahminlerle uyumlu olarak yüzde 25 seviyesinde korudu. Bu, önümüzdeki yıl enflasyonda belirgin bir iyileşme beklenmediğini, ancak mevcut seviyelere göre kısmi bir gerileme olabileceğini gösteriyor.

Faiz indirimi beklentisi 2025’e kayabilir

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından beklenen ilk faiz indiriminin zamanlaması oldu. BofA, ana senaryoda 2024 yılının kasım ayında bir faiz indirimi öngörse de, ekonomik verilerde devam eden olumsuzluklar nedeniyle bu indirimin 2025 yılına sarkabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Özellikle, enflasyon verilerinin ve piyasa koşullarının beklenenin altında kalması durumunda, faiz indiriminin 2025’in ilk çeyreğinde yapılabileceği belirtiliyor.

Politika faizi 2025 boyunca %30 seviyesinde kalabilir

BofA analistleri, Merkez Bankası’nın politika faizinin 2025 yılı boyunca yüzde 30 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor. Bu, enflasyonla mücadelede sıkı para politikalarının sürdürüleceğine ve faiz oranlarının uzun bir süre yüksek kalacağına işaret ediyor. Türkiye ekonomisi için kritik önemdeki bu faiz oranı, enflasyonun kontrol altına alınması ve finansal istikrarın sağlanması için önemli bir araç olarak görülüyor.

Ekonomik veriler hayal kırıklığı yaratıyor

Banka analistleri, Türkiye ekonomisinde verilerin beklenenin altında gelmeye devam etmesi halinde, faiz indiriminde daha fazla gecikmenin yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Yüksek enflasyon, artan maliyetler ve dış piyasalardaki belirsizlikler, Türkiye’nin ekonomik performansı üzerinde baskı yaratıyor. BofA, bu risklerin önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini öngörüyor.