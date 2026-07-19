BofA’dan sterlin yatırımcılarına kritik uyarı

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Piyasaların odağı, İngiltere'de göreve gelen yeni hükümetin ekonomi politikalarına çevrildi. Özellikle mali disiplinin korunup korunmayacağı ve kasım ayında açıklanacak bütçede izlenecek harcama politikaları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bank of America (BofA) analistlerine göre devlet tahvili piyasasının vereceği ilk tepkiler, sterlinin önümüzdeki dönemde nasıl bir yön izleyeceğine dair önemli ipuçları sunacak.

Sterlinde sakin görünüm devam edecek

Kısa vadede döviz piyasalarında sert dalgalanmalar beklenmezken, yaz aylarında sterlinin görece sakin bir görünüm sergilemesi öngörülüyor.

Ancak yılın son çeyreğinde tablo değişebilir. ABD'de yapılacak ara seçimler ile İngiltere'de açıklanacak bütçenin, GBP/USD paritesindeki oynaklığı artırabilecek en önemli gelişmeler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Öte yandan vadeli işlem piyasalarında yatırımcıların uzun süredir sterlin aleyhine pozisyon aldığına dikkat çekiliyor.

Analistler, İngiltere ekonomisine ilişkin verilerin beklentilerin üzerinde gelmeye devam etmesi halinde bu pozisyonların kapanabileceğini, bunun da sterlin üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini ifade ediyor.