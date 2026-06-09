BofA'dan'dan TCMB tahmini: Faiz kararı ne yönde olacak?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bank of America Ekonomisti Hande Küçük, manşet enflasyonun çekirdek göstergelerdeki baskıların etkisiyle ikinci ay üst üste yükselerek yıllık yüzde 32,6 seviyesine ulaştığını hatırlattı.

Küçük, değerlendirmesinde, "Enerji şokunun geniş çaplı ikinci tur etkilerine veya fiyat davranışlarında daha fazla bozulma belirtisine dair kanıt görmesek de, iç talebin yavaşlama işaretlerine rağmen enflasyonda yapışkanlık devam ediyor. Enflasyon beklentileri de yüksek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın revize edilmiş hedef ve tahminlerinin oldukça üzerinde seyrediyor; bu da sıkı para politikasının sürdürülmesini gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Faizlerde değişiklik beklenmiyor

Raporda, TCMB'nin bir hafta vadeli repo faiz oranını mevcut seviyesinde tutmasının beklendiği belirtildi.

Değerlendirmede, "Piyasa algısı, çatışmaya ilişkin belirsizlikler devam etse bile, İran konusunda nispeten kısa sürede bir anlaşmaya varılabileceği yönünde görünüyor. Bu bağlamda, TCMB'nin faiz oranlarını sabit tutması, efektif fonlama maliyetini yüzde 40'ta tutması ve ortaya çıkan denge konusunda daha fazla netlik sağlandığında tutumunu yeniden değerlendirmesi muhtemel" denildi.

Son veriler mevcut duruşu destekliyor

Bank of America, son ekonomik göstergelerin de mevcut para politikası duruşunun korunmasını desteklediğini belirtti.

Açıklamada, "2026 yılının ilk çeyreğinde GSYH beklentilerin altında kaldı. Ticaret açığı Mayıs ayında üst üste ikinci ayda da iyileşme gösterdi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu Ramazan Bayramı tatili sonrasında istikrar kazanmaya başladı" ifadelerine yer verildi.

Yıl sonu tahminleri korundu

Kurum, baz senaryosunda 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 30, politika faizi tahminini ise yüzde 37 seviyesinde bıraktı. Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 2,8 olarak korundu.

Öte yandan, Morgan Stanley ve Goldman Sachs ekonomistleri de TCMB'nin bu haftaki toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği görüşünü paylaştı.