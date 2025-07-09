Boğaz'daki kaçak yapılara yıkım kararı: Ünlü oteller de yıkılıyor!

İstanbul Boğazı hattında kaçak yapı olduğu tespit edilen üç otel ve üç mekan için yıkım kararı verildi.

Özellikle Bebek – Arnavutköy hattında kaçak tadilat, eklenti ve yapılaşma gibi tespit edilen aykırılıklar nedeniyle çıkan yıkım kararları önümüzdeki günlerde uygulanacak.

Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre; Anıtlar Kurulu'nun bu konudaki değerlendirme, rapor ve tespitleri dikkate alınarak İBB encümen kararıyla İstanbul Boğazı'ndaki bu kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı verildi.

Yıkılmasına karar verilen yapılar arasında ünlü otel ve mekanlar var.

İşte yıkım kararı verilen yerler:

* Baylan Pastanesi – Yıkım tarihi 10.07.2025

* Bebek Balıkçısı – Yıkım tarihi: 16.07.2025

* Bebek Otel – Yıkım tarihi: 18.07.2025

* Arnavutköy Balıkçısı – Yıkım tarihi: 30.07.2025

* Mandarin Otel – Yıkım tarihi: 01.08.2025

* Ottoman Otel - Yıkım tarihi: 22.06.2025