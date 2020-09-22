Boğaziçi Ventures, Azerbaycan’da temsilcilik açtı

22 Eylül 2020

Boğaziçi Ventures, yaptığı açıklama ile Azerbaycan İnovasyon Ajansı'nın girişimiyle Azerbaycan'da temsilcilik açtığını duyurdu.

Böyle bir işbirliğinin Azerbaycan’da ilk kez gerçekleştiğinin vurgulandığı açıklamaya göre, Boğaziçi Ventures’ın temel amacı, Azerbaycan merkezli girişimlerin hızlı bir şekilde gelişmesini ve finansal kaynaklara ulaşarak dış pazarlara erişimini sağlamak. Boğaziçi Ventures'ın Azerbaycan'da faaliyete geçirilmesinin bölgenin genel ekonomisini güçlendirmesinin yanı sıra son yıllarda yerel girişimlerin aktif büyümesi sonucunda bölgeye dikkat çekmesi ve Azerbaycan'ın bölgesel bir teknoloji merkezi haline gelmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Yerel girişimcilere teknolojik ekipman edinme konusunda yardımcı olacak

Açılış törenine Türkiye'nin Olağanüstü Büyükelçisi ve Tam Yetkili Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Ozoral ve BV Azerbaycan ofisi temsilcisi Turan Almammedov katıldığı İnovasyon Ajansı, Azerbaycan Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı'na bağlı Bilgi Teknolojileri Geliştirme Devlet Fonu ve Yüksek Teknoloji Parkı Sınırlı Sorumluluk Şirketi temelinde kuruldu.

Yerel girişimcilere modern teknolojiler ve teknolojik ekipman edinme konusunda yardımcı olan, transferlerini organize eden İnovasyon Ajansı, inovasyona dayalı araştırmaları destekleyerek yeni başlayanlar da dahil olmak üzere yenilikçi projeleri teşvik edecek ve hibeler, yumuşak krediler ve girişimler yoluyla finanse edecek.