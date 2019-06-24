Boğaziçi Zirvesi’ne ilk kez Hintliler katılıyor

24 Haziran 2019

Geçen yıl 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı, bu yıl da 80’i aşkın ülkeden katılımın beklendiği Boğaziçi Zirvesine, Hindistan ilk kez bir heyet olarak katılacak. Uluslararası İşbirliği Platformu’ndan (UİP) yapılan açıklamaya göre, UİP tarafından düzenlenen ve 26-28 Kasım da yapılacak 10’uncu Boğaziçi Zirvesi tüm coğrafyalardan 80’den fazla ülkeden 2 bini aşkın üst düzey katılımcıyı İstanbul’da buluşturacak. Önceki senelerde olduğu gibi dış politikadan ekonomiye, sanattan spora kadar dünya meselelerinin konuşulacağı zirvede önemli iş birliklerinin de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, temasların hızlanarak devam ettiğini kaydetti. Önceki aylarda Katar, Ürdün, Londra, Fransa ve Belçika’da iş dünyası, bürokratlar, politikacılar ve karar vericilerle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Özgencil, son olarak Nepal ve Hindistan’ı ziyaret ettiklerini belirtti. Özgencil, şunları kaydetti:

"Hindistan’ın TOBB’u olan Confedariton of Indian Industry’nin başkanı ve yönetimi ile bir araya geldik. Türkiye ekonomisine yönelik olarak duydukları heyecanı ve ilgiyi bize ifade ettiler. Hindistan ilk kez zirveye bir heyet olarak katılacak. 20 kişilik bir işadamı grubunun zirveye gelmesini bekliyoruz. Hintliler özellikle enerji sektörü ve tren yolları ile ilgileniyor. Bunun yanında inşaat sektöründe Türkiye’nin gücünü ve tecrübesini kullanarak üçüncü ülkelerde ortak işler yapılabileceğini ve geldiklerinde bu konularla ilgili arayışlarının da olacağını dile getirdiler."

Özgencil, “Önümüzdeki günlerde gideceğimiz Malezya, İtalya, Kamboçya ve Azerbaycan’daki temaslarımızdan da çok umutluyuz" ifadelerini kullandı.