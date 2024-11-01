BoJ: Asgari ücret artışı enflasyonu yükseltebilir

Japonya Merkez Bankası (BoJ), asgari ücretlerdeki artışın, özellikle hizmet sektöründe enflasyon üzerinde yükseltici bir etkiye sahip olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bankanın üç aylık görünüm raporunda, Mart 2025’e kadar asgari ücretin yüzde 5,1 artışla rekor seviyelere ulaşmasının beklendiği belirtildi. BoJ, bu artışın düşük ücretli sektörlerde maliyet baskısı yaratacağını vurguladı.

27 Ekim’deki genel seçimlerin ardından Liberal Demokrat Parti (LDP), Halk için Demokratik Parti'nin (DPP) desteğini ararken, DPP Başkanı Yuichiro Tamaki, Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırım kararını ücret artışları istikrara kavuşana kadar ertelemesi gerektiğini ifade etti. Tamaki, "Ücretlerdeki gelişmeleri yakından izlememiz gerekiyor" diyerek en az altı aylık bir bekleme süresine işaret etti.

Bu sırada Uluslararası Para Fonu (IMF), Japonya’nın yeni harcamalarını borçlanmadan finanse etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. IMF Asya Pasifik Bölümü Direktörü Krishna Srinivasan, Japonya'nın mali disiplini sağlaması gerektiğini belirterek, para politikasının normalleşmesi sürecinde bütçe dahilinde finansmanın önemine dikkat çekti.