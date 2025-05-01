BoJ Başkanı Kazuo Ueda: ABD tarifeleri ekonomik tahminleri yeniden şekillendirebilir

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, ABD’nin son dönemde devreye aldığı tarifelerin, Japonya ekonomisi üzerinde önemli belirsizlikler doğurduğunu ve bu durumun BoJ'un ekonomik projeksiyonlarını yeniden değerlendirmesine yol açabileceğini belirtti. Ueda'nın açıklamaları, BoJ’un faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında geldi.

BoJ bugün yayınladığı yeni makroekonomik projeksiyonlarda 2025 mali yılı için büyüme tahminini yüzde 1,1’den yüzde 0,5’e, 2026 mali yılı için ise yüzde 1,0’den yüzde 0,7’ye düşürdü. Bu aşağı yönlü revizyon, hem iç hem de dış kaynaklı risklerin ekonomik aktivite üzerindeki etkisini yansıtıyor.

Kazuo Ueda, “Görünümümüzdeki nispeten düşük kesinlik derecesi göz önüne alındığında, tarifeler de dahil olmak üzere faktörlerdeki değişikliklere bağlı olarak tahminlerimizi ayarlamamız için önemli bir fırsat var” dedi. BoJ Başkanı, tarifelerin ölçeği itibarıyla benzeri görülmemiş olduğunu ve bu nedenle ekonomik etkilerinin belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Ueda ayrıca, karşılıklı tarifelerin uygulanması öncesindeki 90 günlük muafiyet süresinin sona ermesinin ardından bile bazı ülkelerin müzakerelere devam etmek zorunda kalabileceğini belirterek, ticaret ortamının bir süre daha netleşmeyebileceğine dikkat çekti.

Tüm bu belirsizliklere karşın Japonya Merkez Bankası, temel enflasyonun Mart 2028’e kadar Banka’nın yüzde 2 hedefini tutturacağı öngörüsüyle faiz artırımı yönündeki kararlılığını sürdürüyor.