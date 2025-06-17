BoJ faiz kararını sabit tuttu, tahvil alımı azaltımına devam

Japonya Merkez Bankası (BoJ), iki günlük para politikası toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kısa vadeli faiz oranlarını yüzde 0,5 seviyesinde sabit tuttuğunu duyurdu. Böylece, banka Ocak 2025’teki son faiz artışından bu yana oranlarda değişikliğe gitmedi.

Karar oy birliğiyle alındı

Kararın oy birliğiyle alındığı belirtilen açıklamada, bu adımın İsrail-İran gerilimi ve ABD'nin yürüttüğü ticaret savaşlarının küresel ekonomik baskıları artırdığı bir dönemde geldiğine dikkat çekildi.

BoJ, enflasyon beklentilerinde ılımlı bir artış yaşandığını vurgularken, pirinç fiyatlarındaki yükselişe de değindi. Japon ekonomisinin genel olarak ılımlı bir toparlanma sürecinde olduğu ifade edildi.

Devlet tahvili alımlarının azaltılması planı

Banka, ultra gevşek para politikasından kademeli çıkış stratejisini sürdürerek, Mart 2026’ya kadar devlet tahvili alımlarını her çeyrekte 400 milyar yen azaltmayı planladığını yineledi. Ayrıca, Nisan 2026 sonrası için yeni bir takvim açıkladı. Bu plana göre, tahvil alımları her çeyrekte 200 milyar yen daha azaltılarak, 2027’nin ilk çeyreğine kadar aylık alımlar 2 trilyon yen seviyesine çekilecek.