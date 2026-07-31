BoJ faizi sabit tuttu, büyüme beklentisini yukarı çekti

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Japonya Merkez Bankası (BoJ), temmuz ayı para politikası toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak değiştirmeyerek mevcut seviyesinde bıraktı.

Karar metninde, ülke ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi yukarı yönlü revize edilirken, ekonomik görünümün para politikasının kademeli şekilde normalleşmesine imkan tanıyacak bir seyir izlediği vurgulandı.

BOJ, temel enflasyonun orta vadede yüzde 2 seviyesindeki hedefin üzerine çıkma ihtimalinin devam ettiğine işaret etti. Banka ayrıca, ekonomik faaliyet ve fiyat görünümüne bağlı olarak faiz artırımlarının sürebileceği yönündeki mesajını korudu.

Diğer yandan banka, hükümet desteklerinin enflasyon üzerindeki etkisini dikkate alarak bu mali yıl için temel enflasyon tahminini yüzde 2,8’den yüzde 2,5’e çekti. BOJ, cari mali yılda Japon ekonomisinin yüzde 0,6 büyüyeceğini öngörüyor.