BOJ’dan tarihi adım: Faiz 30 yılın zirvesinde

Japonya Merkez Bankası (BOJ), cuma günü gerçekleştirdiği toplantıda kısa vadeli politika faizini oybirliğiyle yüzde 0,50 seviyesinden yüzde 0,75’e çıkardı. Ocak ayından bu yana ilk kez faiz artırımına giden banka, bu adımla Japonya’da faizleri 1995’ten sonra görülen en yüksek düzeye taşımış oldu.

BOJ tarafından yapılan açıklamada, ücret artışlarının da katkısıyla enflasyonun yüzde 2’lik hedefe kalıcı şekilde ulaşacağına dair güvenin güçlendiği vurgulandı.

'Faiz artışı sürebilir' mesajı

Açıklamada, "Politika değişikliğinden sonra reel faiz oranlarının önemli ölçüde negatif kalması ve uyumlu finansal koşulların ekonomik aktiviteyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam etmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Merkez bankası, ekonomik büyüme ve fiyat gelişmelerinin öngörülerle uyumlu seyretmesi durumunda faiz artışlarının sürebileceğini bildirdi. Japon ekonomisinin bazı kırılganlıklara rağmen kademeli bir toparlanma içinde olduğu belirtilirken, iş gücü piyasasının sıkılığını koruduğu ve şirket kârlılıklarının genel olarak yüksek düzeylerde bulunduğu kaydedildi.