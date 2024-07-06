Bolat: 714 kooperatife 5 yılda 97 milyon hibe desteği verildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında 5 yılda 714 kooperatif için yaklaşık 97 milyon liralık hibe sağlandığını belirterek, "Geçen yıl 54 ilde 151 kooperatifin 157 projesi için 27,4 milyon lira destek verildi. Bu yıl ise 40 ilden 89 kooperatifin 97 projesine 20 milyon 585 bin lira destek sağlanmasına yönelik karar alındı" dedi. Bolat, Türkiye'de kurulan kadın kooperatifi sayısının 1138 olduğuna işaret ederek, Bakanlığın görev alanında 40 türün üzerinde kooperatif bulunduğunu aktardı.

KOOP-DES desteki kooperatiflerin çoğu gıda sektöründe

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi amacıyla 2020 yılından kurulan KOOP-DES hakkında bilgi veren Bolat, programın 2020-2023 döneminde kadın kooperatifleri özelinde sürdürüldüğüne dikkati çekti ve ekledi:

"Programla 2021'de 59 ilde 145 kooperatifin 157 projesi için 14,3 milyon lira, 2022'de 64 ilde 190 kooperatifin 205 projesi için 20,4 milyon lira hibe sağlandı. Geçen yıl 54 ilde 151 kooperatifin 157 projesi için 27,4 milyon lira destek verildi. Bu yıl ise 40 ilden 89 kooperatifin 97 projesine 20 milyon 585 bin lira destek sağlanmasına yönelik karar alındı. Ödeme talepleri doğrultusunda süreç devam ediyor. Böylelikle 2020-2024 döneminde 714 kooperatifin 757 projesi için 96 milyon 966 bin lira hibe sağlandı."

Yenilenebilir enerji çalışmaları gündemimizde

Bakanlık olarak Türkiye'de kooperatifçilik alanında farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalara da devam ettiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti: "Bakanlığımızca e-ticaret ve ihracat, kadın kooperatifleri, Kooperatif Bilgi Sistemi ile mevzuat konularında eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediliyor. Bu kapsamda, bu yıl çevrim içi veya yüz yüze ortamda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle 5 binin üzerinde ilgiliye ulaşıldı. Ülkemiz kooperatifçiliğinin daha fazla geliştirilmesini ve ilgililerin bilgi birikimlerinin artmasını sağlamak üzere eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimize çevrim içi ağırlıklı devam edilecek. Ayrıca Bakanlık olarak sosyal kooperatifçilik, yenilenebilir enerji, kampüs kooperatifleri gibi alanlarda da gelişimin sağlanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor."