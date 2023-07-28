Bolat, ABD'lilerle çelikteki vergiyi görüştü

Sosyal medya hesabından, Büyükelçi Flake ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulunarak, Flake ve büyükelçilik heyetini Ticaret Bakanlığı'nda konuk ettiklerini kaydeden Bolat, "Türkiye ve ABD arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızı artırmaya yönelik atılabilecek ortak adımlar, ABD'nin Türk çelik ürünleri ihracatına uyguladığı ekstra gümrük vergisi, vize sorunları ve gündemimizdeki diğer konuları ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik" değerlendirmesinde bulundu.