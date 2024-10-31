Bolat: Altın ve enerji hariç ihracatımız güçlü seyrini koruyor

Eylül ayı dış ticaret ile temmuz-eylül dönemi turizm verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mal ve hizmet ticaretinde izlenen seyirle üç aydır fazla veren cari işlemler hesabının eylülde de fazla vermeye devam edeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Bolat, eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 260,5 milyar dolara ulaştığına işaret eden Bolat, şunları kaydetti: "Eylülde yıllıklandırılmış ithalatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 düşüşle 339,6 milyar dolara geriledi. Böylelikle yılın 9 ayında dış ticaret açığı yüzde 31,1 azalışla 60,4 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 8 puan artışla yüzde 76'a yükseldi."

İhracat üzerindeki negatif etkinin bir sebebi de takvim...

Bolat, ihracatın eylülde sınırlı gerilemesinin nedenlerinden birinin takvim etkisi olduğunun altını çizerek, bu durumun ihracat üzerinde yaklaşık 1 milyar dolar negatif etki yaptığının hesaplandığını belirtti.

Altın ve enerji ihracatındaki düşüşün de ihracatı sınırlayan bir faktör olduğuna dikkati çeken Bolat, "Altın ve enerji hariç ihracatımız ise zayıf dış talep ve negatif takvim etkisine rağmen güçlü seyrini koruyarak, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 20,8 milyar dolar oldu" bilgisini paylaştı.

Hedefimiz: Sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak

Bolat, bu yılın 9 ayında turizm gelirlerinin de 46,9 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Yılın üçüncü çeyreğinde turizm gelirleri yüzde 3,9 artışla 23,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet ticaretinde izlenen söz konusu seyirle üç aydır fazla veren cari işlemler hesabının eylülde de fazla vermeye devam edeceği tahmin ediliyor. Katma değerli ve inovasyon odaklı üretimle küresel ticaretteki rekabetçiliğimizi güçlendirirken, Bakanlık olarak destek mekanizmalarımız, ticari diplomasi faaliyetlerimiz ve yurt dışı temsilciliklerimizle sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz."