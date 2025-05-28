Bolat: Azerbaycan’la 15 milyar dolarlık ticaret hedefini teyit ettik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün Azerbaycan'ın Laçın kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Forumu'nun İkinci Zirve Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bolat, Azerbaycan ile yıllık ticaret hacminin 15 milyar dolarlık hedefe ulaştırma çabasını teyit ettiklerinin altını çizdi.

"İş birliği vizyonu ortaya kondu"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bolat, üç ülke arasında gerçekleşen toplantılarda birçok alanda iş birliği vizyonunun ortaya konduğunu belirtti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Azerbaycan’ın bağımsızlık günü vesilesiyle gerçekleştirilen resmî programlara ve Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Forumu'nun İkinci Zirve Toplantısı’na katılmak üzere, işgalden kurtarılan ve yeniden inşa edilen kahraman şehir Laçın’dayız.

Bu topraklarda, sadece üç ülkenin değil, aynı zamanda ortak tarihimizin, kardeşliğimizin ve millet olma bilincimizin sesi yükseliyor.

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında gelişen çok yönlü ilişkiler; yalnızca diplomatik değil, gönül birliğine dayanan, sahada ve masada yan yana duran gerçek bir kardeşlik ittifakıdır. Bu anlayışla, üç ülke liderinin katılımıyla gerçekleşen forum toplantıları, hem geniş kapsamlı hem de dar katılımlı oturumlarla yapılarak; gümrükten ulaşıma, savunmadan ticarete kadar birçok alanda ortak hedefler etrafında kenetlenmiş bir iş birliği vizyonu ortaya konmuştur."

"15 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için kararlılıkla çalışacağız"

Bakan Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikhail Cabbarov ile yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki 8 milyar doları aşan ticaret hacmini 15 milyar dolarlık hedefe ulaştırmak için kararlılıkla çalışacaklarını teyit ettiklerini de kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in birlikte açılışını yaptığı Laçın Havalimanı, sadece Karabağ’ın kalkınması değil, Türk dünyasının yükselen iradesinin de bir sembolüdür.

Bu anlamlı buluşma vesilesiyle, Azerbaycan’ın bağımsızlık gününü bir kez daha en kalbi duygularla kutluyor; aziz şehitlerini rahmetle yâd ediyoruz.

Ayrıca Azerbaycan Ekonomi Bakanı kardeşim Mikhail Cabbarov ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, iki kardeş ülkenin yıllık 8 milyar doları aşan ticaret hacmini, liderlerimizin belirlediği 15 milyar dolarlık hedefe ulaştırmak için tam kararlılıkla çalışacağımızı karşılıklı olarak teyit ettik.

Azerbaycan’dan ülkemize yapılan yatırımlar, ortak projeler ve yükselen iş birliği, tek millet, iki devlet şiarımızın ekonomik alandaki yansımasıdır. Bizler, aynı inancı, aynı tarihi ve aynı istikameti paylaşan kardeşler olarak, bu birliği daha da pekiştirmeye devam edeceğiz."