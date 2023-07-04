Bolat: BAE Türkiye’ye yatırım yapmak istiyor

Bolat, Ankara’da bir araya geldiği Abu Dabi Kalkınma Holdingi İcra Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi’nin, özellikle enerji, gıda, tarım, sağlık hizmetleri, ilaç, lojistik ve ulaştırma alanlarında Türkiye’de yeni yatırımlar yapma arzusunda olduklarını ifade ettiğini bildirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Bolat, görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik yol haritasını ele aldıklarını kaydetti.

Bakan Bolat, şu açıklamayı yaptı: “Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) İcra Kurulu Başkanı Sayın Mohamed Hassan Al Suwaidi ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Ülkemizde çeşitli sektörlerde yatırımları bulunan ve son dönemde Körfez Bölgesinin en büyük yatırım teşebbüslerinden biri haline gelen ADQ ile yaptığımız görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik yol haritasını ele aldık.

Türkiye’yi birçok alanda yatırımları için hedef olarak gördüklerini belirten Sayın Al Suwaidi, portföy öncelikleri çerçevesinde özellikle enerji, gıda, tarım, sağlık hizmetleri, ilaç, lojistik ve ulaştırma alanlarında Türkiye’de yeni yatırımlar yapma arzusunda olduklarını ifade etti. Ülkemiz ile BAE arasında imzalanan “Kapsamlı Ekonomik İşbirliği Anlaşması” ve güncellenmekte olan “Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması” yatırımlar için sağlam bir hukuki zemin sağlamaktadır.

Biz de Bakanlık olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın ortaya koyduğu siyasi irade doğrultusunda ekonomik ilişkileri çok daha üst seviyelere taşımak için gerekli tüm katkıyı sağlamaya hazırız.”