Bolat: Enflasyonu yüzde 20’nin altına çekeceğiz

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en prestijli üç fuarından birisi olarak öne çıkan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İstanbul International Furniture Fair-IIFF) başladı.

Bakan Bolat, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, birçok ilki barındıran IIFF'nin Türkiye'nin en büyük fuarı olduğunu kaydederek, Avrupa'nın da en büyük mobilya fuarı olma özelliği taşıdığını söyledi.

Bolat, 2002'de mobilya ihracatının 250 milyon dolar olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 20 kat artışla, geçen yıl da (2024'e göre) yüzde 1,8 artış göstererek 4,6 milyar dolar ihracata ulaştı ama bu ahşap mobilyanın ihracatı bunun içinde çelik, plastik ve cam gibi diğer yapı ürünlerini de koyduğumuzda bu rakam çok daha yukarılarda. Almanya, İtalya ve Polonya gibi önde giden ülkelerin rakamı olan 10 milyar dolara da ahşap mobilyada dahi ulaşacağız.

"Mobilya sektörünü iç ticarette de parlak günler bekliyor"

Bakan Bolat, mobilya sektörünün çok büyük bir dinamizm ve inanılmaz bir ilerleme kaydettiğini belirterek, artık mobilyanın bir yaşam tarzı haline geldiğini, rehabilitasyon, yaşam tarzı, yenilik, inovasyon ve tasarımın hepsini içerdiğini anlattı.

Mobilyanın inşaattan plastiğe, çelikten ev tekstiline kadar onlarca sektörle iç içe olduğunu dile getiren Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sektörümüz için umutlu olmamızı gerektiren çok önemli iki gelişme var. Bir tanesi, Türkiye'de inşaat sektörü her daim ekonomide lokomotif sektör olmuştur. Şu anda gerek deprem konutları gerekse kentsel dönüşümdeki büyük ivmeyle iç ticarette de mobilya sektörünü parlak günler bekliyor. Aynı şekilde ihracatta da artık Türk mobilya sektörü dünyada bir marka, beğenilen, trend olan ve istenilen bir sektör haline gelmiştir."

"Enflasyonu yüzde 20'lerin altına çekeceğiz"

Ticaret Bakanı Bolat, ekonomideki genel gidişata ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz, batımızda savaşlar, yangınlar varken Türkiye'miz asayiş ve huzur içinde yoluna devam ediyor. Halkımızın refahını, gelirini, satın alma gücünü artırmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bir yanda tarihin en büyük deprem felaketinin yaralarını sarmış durumdayız. Bir yanda yüksek enflasyonla mücadelede çok büyük mesafe kaydettik. 45 puandan fazla azalış sağlandı. Artık yüzde 30'ların altı ufukta göründü. Yüzde 20'lere ve onun altına bunu çekeceğiz. Türkiye'yi istikrar ve huzur içinde geliştirmenin, büyütmenin, ekonomimizi geliştirmenin kavgasını veriyoruz."