Bolat: İhracattaki yükseliş, üretim ve istihdamı güçlendirdi

Haziran ayında sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 8,3, imalat sanayi üretim endeksi ise yüzde 9,5 arttı. Bu oranlar, son 16 ayın en yüksek seviyeleri olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 artan sanayi üretim endeksi, ikinci çeyrekte yüzde 5,5’e yükselerek büyüme performansındaki güçlenmeye işaret etti.

2025’in Ocak-Temmuz döneminde ihracat, yüzde 5,2 artışla 156,4 milyar dolara ulaştı. Bakan Bolat, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat önceliklerimizle kalıcı ve kapsayıcı refah artışı sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bolat, sürdürülebilir ihracat artışı için desteklerin sonuç odaklı yürütüldüğünü, ticari diplomasi faaliyetleriyle yeni fırsatlar yaratıldığını ve sorunların çözümü için etkin adımlar atıldığını vurguladı.