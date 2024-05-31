Bolat: Kesintisiz büyüme performansı 15 çeyrektir sürdürüyor

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bolat değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:



2024 yılının ilk çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı yıllık bazda yüzde 4,0 oranında artış göstererek büyümeye 0,9 puan katkı vermiştir. Yılın ilk çeyreğinde ithalattaki düşüşün de etkisi ile “Yüzde 5,7 oranında büyümeye dış ticaretin katkısı 1,6 puan seviyesinde gerçekleşmiştir.” Söz konusu katkı son 7 çeyreğin en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir.



Türkiye, verisi açıklanan AB (27 üye ülke) ve G-20 ülkelerine kıyasla en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur.

“2024 genelinde pozitif olması bekleniyor”

İlk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Bakan Bolat: 2024 yılı ilk çeyreğinde nominal GSYH (yıllıklandırılmış) 1 trilyon 158 milyar dolara (2023: 1 trilyon 119 milyar dolar) ulaşmış ve böylece rekor yenilenmiştir. Yatırımların altında yer alan makine teçhizat yatırımları yüzde 11,9’luk artış oranıyla güçlü seyrini korumuş ve artış serisini 18. çeyreğe taşımıştır.

Bakan Bolat değerlendirmesini; büyümeye ilişkin veriler üretim, istihdam, yatırım, ihracat öncelikleri çerçevesinde oluşturduğumuz programın olumlu sonuçlarının artarak devam ettiğini göstermektedir.



2023 yılının ikinci yarısında başlayan ihracatın artması ve ithalatın azaltılması eğilimi sonucunda net ihracatın büyümeye katkısının 2024 genelinde pozitif olması beklenmektedir. Büyüme kompozisyonundaki bu dengelenme ile bir taraftan daha kaliteli bir büyüme patikasında ilerlenmekte, diğer taraftan makroekonomik istikrar güçlenmektedir diyerek tamamladı.