Bolat: Slovenya ile ticaret hacmimiz 3,1 milyar dolar oldu

Bakan Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Slovenya Ticaret Odası tarafından Ankara'daki bir otelde düzenlenen Türkiye-Slovenya İş Forumu'na katıldı.

Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı'nın başarılı sonuçlarla tamamlandığını belirten Bolat, toplantı kapsamında mutabık kalınan KEK Protokolü'nün iki ülke arasında daha fazla ticari ve ekonomik ortaklık geliştirmek için yol haritası olacağını kaydetti.

Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin en büyük 5. ticaret ortağı olduğuna işaret eden Bolat, AB üyesi ülkeler arasında Slovenya'yı stratejik bir ortak olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Bolat, Slovenya'da 140 Türk şirketin, Türkiye'de de 46 Slovenyalı firmanın faaliyet gösterdiğini bildirerek, "Slovenya ile ikili ticaret hacmimiz geçen yıl 3,1 milyar dolar oldu, aynı zamanda turizm, yatırım ve müteahhitlik hizmetlerinde güçlü ilişkilerimiz var. Sloven iş çevrelerine Türkiye'de yatırım yapmaları çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

"İkili ticaretin güçlendirilmesi karşılıklı faydalar sunacak"

Türk müteahhitlerinin 137 ülkede toplam 536 milyar doları bulan 12 bin 330 proje tamamladığına işaret eden Bolat, geçen yıl dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında 43 firmayla Türkiye'nin 2. sıradaki yerini koruduğunu aktardı.

Bolat, Türkiye ile AB arasındaki ikili ticaretin güçlendirilmesinin her iki taraf için karşılıklı faydalar sunacağına dikkati çekerek, AB'nin Türkiye'deki yetkilileriyle özellikle Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, dijital ve yeşil dönüşüm, vize kısıtlamalarının kaldırılması, ikili ve transit taşımacılık kotalarında kolaylık sağlanması konularına değindi.

Türkiye'nin Yeşil Mutabakat'ın uygulanmasında işbirliklerine önem verdiğinin altını çizen Bolat, "Bu doğrultuda, Türkiye ve Slovenya'dan girişimcileri, iki ülkede ve üçüncü piyasalarda dayanışma içinde üretim, tarım, altyapı, lojistik, turizm, spor ve müteahhitlik alanlarında daha çok ortaklığa davet ediyorum. " diye konuştu.

"Ortak yatırımlar iki ülke için önemli"

DEİK Başkanı Nail Olpak da Türkiye-Slovenya İş Konseyi'nin 1997 yılından beri faaliyette olduğunu, iki ülkenin iş dünyası temsilcilerinin ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Transit geçiş kotalarının yakında kalıcı olarak çözüleceğini müjdeleyen Olpak, bununla beraber Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda Slovenya'nın desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Olpak, yeşil ve dijital dönüşüm konularının iki ülke için de önemli olduğuna işaret ederek, "Türkiye ve Slovenya olarak ikili yatırımlara odaklanmalıyız. Bunu daha önce çok konuştuk ancak şu ana kadar hayata geçiremedik. Ortak yatırımlar iki ülke için çok önemli. Sloven arkadaşlarımızla daha çok işbirliği yapabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İki ülke arasında birçok sektörde işbirliği potansiyeli bulunuyor"

DEİK Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı Adnan Sezgin ise Asya ile Avrupa arasında kritik bağlantı noktası olan Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Slovenya'nın hayati bir geçit olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki potansiyel işbirliğinin lojistik, ulaşım ve sağlık gibi pekçok sektörde öne çıktığına dikkati çeken Sezgin, şunları kaydetti:

"Örneğin Ukrayna'nın yeniden inşasında Türkiye'nin inşaat sektöründe ve büyük ölçekli altyapı geliştirmedeki uzmanlığı, Slovenya'nın yenilikçi teknolojileriyle birleşerek, dönüştürücü etki sağlayabilecek etkileyici bir işbirliği imkanı sunuyor."