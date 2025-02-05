Bolat: Suriye ile kazan kazan işbirliği istiyoruz

Güneş DOĞDU SOYLU

Ticaret Bakanı Ömer Bo­lat, Gaziantep’te MÜSİ­AD ve IBF tarafından or­ganize edilen “Suriye’nin Sanayi ve Ticaret Altyapısının Yeniden İmarı İçin Türk ve Suriyeli İş Adamları Gaziantep’te Buluşu­yor” programında Türk ve Suri­yeli iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bolat burada yaptığı konuşmada, bu organizasyonda, yeni dönemde özgür Suriye’nin sanayi ve ticaret altyapısının ye­niden inşası için yapılabilecekle­ri, imkânları, muhtemel zorluk­ları masaya yatırıp fikir alışve­rişinde bulunacaklarını belirtti.

Temaslar sonucunda Suri­ye tarafından 269 üründe yüz­de 70’lere varan gümrük vergi­si indirimi yapılmasının önemi­ne değinen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Öncelikle 2011 yılında as­kıya alınan Serbest Ticaret An­laşması’nın yeniden hayata geçi­rilmesi için temaslarımız devam ediyor. Gümrük vergisi indirimi yapılan ürünlerde Suriye’ye ih­racatımızda öne çıkan gruplar şöyledir: Buğday unu, yumurta, kahve, kanatlı eti, bitkisel ürün­ler, mısır, katı margarin, süt to­zu, petrol yağları, temizlik ürün­leri, cam bardak, cam hamuru, demir/çelikten mutfak eşyala­rı, plastikten bazı eşyalar, moto­siklet aksam ve parçaları. Su­riye’nin inşasında kazan kazan prensibiyle işbirliği yapmak is­tiyoruz. Her iki ülkenin faydası­na olması yönünde istikrarlı bir komşumuz olsun istiyoruz” dedi.

İç savaş döneminde ticareti it­halatta ve ihracatta yasaklı ürün­lerde yeni bir dönemin başlayaca­ğını müjdeleyen Bakan Bolat, en geç cuma gününe kadar yeni bir ti­caret rejimine geçileceğini aktar­dı. Bakan Bolat, diğer önemli kara­rın da Suriye’ye daha hızlı geçişler konusunda olduğunu söyledi.

Türkiye’den Suriye’ye geçmek isteyenlerin izin talebinin sınır vilayetlerindeki valilik tarafın­dan arşiv araştırması yapıldıktan sonra hızla gerçekleştirileceği­nin altını çizen Bakan Bolat, şun­ları kaydetti: “Bu geçişleri hızlan­dıracaktır. Arşiv araştırmasında, terör suçları, her türlü kaçakçılık suçları, nitelikli dolandırıcılık, soykırım ve insanlığa karşı suç­lar gibi suç türleri üzerinden ya­pılacak arşiv araştırmalarından sonra geçişlere izin verilecektir, başvurulardan sonra ve geçiş­ler pasaportla yapılacaktı.

İlk de­fa geçişlerde 10 güne kadar vali­lerimiz izin verecekler. İkinci ve diğer geçiş taleplerinde ise Suri­ye’deki sanayi veya ticaret odaları tarafından onaylı davet mektubu veya yetkili kurumdan alınan ya­zı getirilmek suretiyle süre sınırı konulmaksızın valiliklerimiz iş­lem yapacaklardır. Hava yolu ile geçişlerde ise Suriye tarafında Türkiye’ye gelmek isteyen iş in­sanları için hava yolu geçişlerin­de özel bir vize uygulama olacak­tır. Türkiye’nin Şam Büyükelçi­liği ve Halep Başkonsolosluğuna başvuracaklar. İstizan vizesi adı verilen bir vize türüyle onlar da Türkiye’ye tabii sınırlı süreli ola­rak gelip ticaret, yatırım görüş­melerini yapabileceklerdir.”

“81 bin 576 kişi ülkesine döndü”

Hatay Yayladağı gümrük ka­pısını 9 Aralık’ta yolcu geçişine açtıklarını bildiren Bolat, “Tica­ret geçişine de açmak istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimiz bir aylık hazırlık süreci istedi bizden, onu bekliyoruz. 8 gümrük kapımız açıktır. Bu kapılarımızın yeni­lenmesi iyileştirilmesi konuları­nı yatırım programımıza aldık. 9 Aralık 2024-20 Ocak 2025 tarih­leri arasında 8 faal gümrük kapı­mızdan 81 bin 576 kişi gönüllü geri dönüş yapmıştır” dedi.

Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar, bugün Tür­kiye ile Suriye arasında en üst düzeyde görüşme gerçekleş­tirileceğini ifade ederek, “Yok­luğu varlığa çevirmeye, yardı­mı iktisadi gelişmeye çevirecek bir gündür bugün. O yüzden bir milattır bugün. Bugün bu miladı sizler yazıyorsunuz, bu başlangı­ca sizler imza atıyorsunuz. Artık Suriye yoklukla, kanla, hicretle, muhacirleriyle anılmayacak, ik­tisadi işbirliği yapan iş adamla­rıyla, kardeş olan milletle ve bü­tünleşik iki devletle birlikte anı­lacaktır” ifadelerini kullandı.

8 Aralık’tan itibaren Gazian­tep’e gelen yabancı ziyaretçi sa­yısının arttığını dile getiren Ga­ziantep Valisi Kemal Çeber ise, “Kanada, Amerika, İrlanda gibi birçok ülkeden gelen oluyor ili­mize. Gaziantep’in Suriye konu­sunda tecrübesinden faydalan­mak istediklerini aktarıyorlar” diye konuştu.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ise “Suriye’nin yeni yol­culuğunda geleceğe umutla ba­kabilmesi için buradayız. Özgür Suriye’nin yatırım işbirlikleri­ni bu zirvede konuşacağız. Daha güçlü ayağa kalkmasını sağlama­ya yönelik konuları konuşacağız. Unutmayalım ki her zorluk inanç ve gayretle aşılacaktır” dedi.

“Yasaklı ürünlerde yeni bir ticaret rejimine geçiyoruz”

İç savaş döneminde özellikle Suriye’nin kuzeyinde TSK’nın barış harekâtlarıyla oluşturulan özgür bölge ile ticarette ve Esad yönetiminin arka geri planında ihracatı ve ithalatı sınırlanan bazı ürünlerin olduğunu bildiren Bakan Bolat, “Yasaklı ürünler listesi var idi. Bunlar hükümet kararıyla genelgelerle yayınlanmıştı. Transit ticarette sınırlı ürünler var idi. Yeni dönemde perşembe en geç cuma günü yeni bir ticaret rejimine geçeceğiz. Bu yasaklı ve sınırlandırılan ihracat ve ithalattaki ürünler kapsamını en ileri şekilde genişletiyoruz. İki üç ürün haricinde Suriye’ye ticaret ithalatta ve ihracatta serbest olacaktır” dedi.