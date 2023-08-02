Bolat: Türk ve Amerikan firmalarının rekabetini destekliyoruz

Bolat, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türk-Amerikan ticaret ve ekonomi bağlarının daha da güçlendirilmesine ilişkin dernek üyelerinin görüş ve değerlendirmelerini dinlediklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Derneğin, bu alanda gerçekleştirdiği çalışmaların Türkiye ve ABD arasında yeni yatırım fırsatları oluşturmada, Türk ve Amerikan firmalarının rekabet gücünü artırmadaki rolünü destekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de işbirliğimizi sürdürmeye yönelik istişarelerimize devam edeceğiz."