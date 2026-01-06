Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracat ligine yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin ihracatta tarihi bir eşiği aştığını belirterek, mal ve hizmetler ihracat toplamının 400 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

İstanbul’da düzenlenen Dünya Halı Fuarı’nın açılışında konuşan Bolat’a, Fatma Şahin eşlik etti. Açılışta ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, Türkiye’nin halı üretimi ve ihracatında dünyada ikinci sırada yer aldığını söyledi.

İhracatta aylık ve yıllık rekorlar

Türkiye’nin ihracatta rekorlarını yenilemeye devam ettiğini vurgulayan Bolat, aralık ayında 26 milyar 434 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin aylık rekorunun kırıldığını belirtti. Daha önce mayıs ve temmuz aylarında kırılan rekorların da bu seviyenin altında kaldığını ifade eden Bolat, toplam mal ihracatının 273,4 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Hizmet ihracatında da güçlü bir performans sergilendiğini dile getiren Bolat, yıl sonu itibarıyla hizmet ihracatının 123 milyar doları aşmasının beklendiğini söyledi. Bolat, “Toplamda 396,5 milyar dolara ulaştık. Bunun anlamı, Türkiye artık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu. Mal ve hizmet ihracatında 17,5 milyar dolarlık artış sağladık” dedi.

Tekstil ve halı sektörü öne çıktı

Tekstil ve hazır giyim sektörünün Türkiye ekonomisi açısından stratejik önemde olduğunu belirten Bolat, sektörün 2025 yılını yaklaşık 31 milyar dolarlık ihracatla kapattığını açıkladı. Halı sektörünün ise aynı dönemde 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

İstihdam desteği artırıldı

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak sektöre yönelik desteklerin süreceğini vurgulayarak, istihdam başına verilen desteğin bu yıl 3 bin 500 liraya yükseltildiğini ifade etti. Geçen yıl 2 bin 500 lira olarak uygulanan desteğin artırılmasının, sektörün rekabet gücünü desteklemeyi amaçladığını kaydetti.