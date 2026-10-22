Bolat: Türkiye ile Kanada arasında sta müzakereleri başlıyor

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Mark Carney başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye iştirak ettiklerini belirtti.

Görüşmelerde Türkiye-Kanada ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesi kararıyla birlikte ticaret, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi alanlarında hayata geçirilecek işbirliği imkanlarını ele aldıklarını aktaran Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Kanada ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha ileriye taşımak amacıyla STA müzakerelerine önümüzdeki ay sonunda Ankara'da başlayacağız. Ayrıca, iş dünyamızın da katılımıyla Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısını 2027 yılının ilk yarısında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedef doğrultusunda, ikili ticaret hacmimizi önce 5 milyar dolara, ardından 10 milyar dolara yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Bolat, yarın İstanbul'da Kanada Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirilecek görüşmenin ardından Türk Eximbank ile Kanada'nın ihracat destek kuruluşu EDC arasında, ihracat kredileri alanındaki işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptı imzalanacağını bildirdi.

Söz konusu anlaşmayla Türk ve Kanadalı şirketlerin Afrika, MENA ve Orta Asya başta olmak üzere üçüncü ülke pazarlarında ortak projeler geliştirmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Bolat, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini yeni hedeflere taşıma kararlılığında olduklarını kaydetti.