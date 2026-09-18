Bolat: Türkiye-İtalya ticaretinde hedef 40 milyar dolar

Resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah İtalya’nın başkenti Roma’ya gelen Bakan Bolat, burada ilk olarak dış ticaretten sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani ile bakanlıkta bir araya geldi.

İki bakan burada heyetler arası görüşmeye başkanlık ettiler. Bolat ve Tajani, görüşmelerinin ardından Türkiye-İtalya iş insanları toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanı Bolat'a, Roma'daki temaslarında Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen eşlik etti.

Bakan Bolat, X platformundaki hesabından Roma'daki temaslarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

İtalyan mevkidaşı Tajani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, "İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi, karşılıklı yatırımlarımızı, üçüncü ülkelerde Türk ve İtalyan firmalarının işbirliği imkânlarını ele aldık. Kapsamlı ve derin Türkiye-İtalya ilişkilerini, uzay ve savunma teknolojileri, kritik ham maddeler, enerji, telekomünikasyon, ulaştırma ve altyapı gibi önemli işbirliği alanlarında daha da ileriye taşıyabilmek için atacağımız adımları istişare ettik." ifadelerini kullandı.

Bolat, Tajani ile AB'nin son dönem ticaret, sanayi ve rekabet politikalarını da değerlendirdiklerini ifade ederek, "AB ülkeleri arasında ikinci büyük ticaret ortağımız olan İtalya’nın Türkiye-AB ilişkileri bakımından önemini vurguladık ve güçlü ikili ilişkilerimizin güçlü Türkiye-AB ilişkilerinin de temelini oluşturduğunu birlikte teyit ettik. Bu anlayışla Gümrük Birliği'nin düzgün işleyişinin ve ekonomik entegrasyonumuzu kamu alımları, dijital ticaret, hizmetler gibi alanları kapsayarak genişletilmesinin kritik önemde olduğunu değerlendirdik." yorumunu yaptı.

Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Tajani ile görüşmemizde özellikle AB'nin yeni sanayi politikaları ve ‘Made in EU’ yaklaşımına ilişkin Türkiye'nin görüş ve beklentilerini de paylaştık; karşılıklı son derece verimli görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye’nin hem Gümrük Birliği ortağı ve aday ülke olarak hem de NATO müttefiki olarak Avrupa sanayi ve tedarik zincirlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, özellikle otomotiv sektöründe yıllar içinde oluşan güçlü üretim ve tedarik ağlarının korunmasının hem Türkiye hem Avrupa'nın rekabet gücü açısından önem taşıdığını vurguladık."

Ticaret Bakanı Bolat ayrıca Türkiye ile İtalya arasında 2025 yılında 30 milyar dolara yaklaşan ikili ticaret hacmini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından belirlenen 40 milyar dolarlık hedef doğrultusunda daha da ileri taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "2026 yılının ilk 8 ayında ticaret hacmimiz 19 milyar doların üzerine çıkmıştır. Türkiye ve İtalya arasındaki güçlü ekonomik entegrasyonumuzu ortak projelerimizle daha da geliştirmeye ve hem Türkiye-AB ilişkilerine hem de Akdeniz başta olmak üzere bölgemizde ve dünyada istikrara katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.