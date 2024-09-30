Bolat: Türkiye, küresel ölçekte ortak standartların geliştirilmesine büyük bir önem veriyor

X üzerinden açıklamalarda bulunan Bolat, şunları söyledi:

"Bugün İstanbul’da rekabet hukuku ve politikaları kapsamında Balkan ülkelerinin ilgili otoriteleri arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla Balkan İnisiyatifi-Rekabet Kurulları Toplantısına ev sahipliği yaptık.

Küresel ekonomik sistemin ve piyasa mekanizmasının adil, şeffaf ve kurallara dayalı şekilde işletilmesini isteyen Türkiye, küresel ölçekte ortak standartların geliştirilmesine büyük bir önem vermektedir.

Bu anlayışla dokuz Balkan ülkesi arasında tesis edilen Balkan Platformunun ve bugün İstanbul’umuzda yaptığımız toplantımızın hem bölgesel hem de küresel ekonomi ve rekabet politikalarına katkı yapmasını temenni ediyorum."