Bolat: 'Venezuela ile 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ilerliyoruz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da ilk defa düzenlenen Venezuela İhraç Ürünleri Fuarı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fuara yoğun ilgi gösterildiğini belirten Bakan Bolat, iki ülke arasındaki 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade etti.

"Ekonomik ilişkinlere katkı sunuyor"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Bolat, fuarın iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin çeşitlendirilmesine katkı sunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İstanbul'da 16-17 Haziran 2025 tarihlerinde ilk defa yapılan Venezuela İhraç Ürünleri Fuarının açılışını bugün gerçekleştirdik. Venezuela Dış Ticaret Bakanı Sayın Coromoto Godoy Calderón ve Turizm Bakanı Sayın Leticia Cecilia Gómez Hernández ile birlikte açılışını gerçekleştirdiğimiz fuara, yaklaşık 150 Venezuela firma ile katılım sağlamıştır.

Tarım, gıda, tekstil ve balıkçılık başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ürünlerin sergilendiği fuar, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin çeşitlendirilmesine katkı sunmaktadır. Fuar kapsamında, Türk ve Venezuela iş insanlarının iştirakiyle bir iş forumu düzenlenmiş, ayrıca firmalar arasında ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirilmiştir. İki ülke arasındaki mesafeye rağmen, fuara gösterilen yoğun ilgi, ilişkilerimizdeki dinamizmi yansıtmakta ve geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır.

Venezuela İhraç Ürünleri Fuarının iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümüne denk gelmesi de ayrıca memnuniyet vericidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Maduro’nun yapılmasını kararlaştırdığı bu fuarı önümüzdeki yıllarda da düzenleyecek ve iki ülke liderlerinin belirlediği 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine emin adımlarla yürüyeceğiz."