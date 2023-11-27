Bolat: Yapılabilecek çalışmaları, kalıcı fırsatları ele aldık

Bolat, sosyal medya hesabından, toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu. Toplantıda TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve birlik başkanlarının da hazır bulunduğunu ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yola çıktığımız bu yeni dönemde devletimizi dünyanın her noktasında başarıyla temsil eden, ülkemizin gururu ihracat camiası ile 'Hedef 2024: Yeni Pazarlar, Yeni Rekorlar' başlığı altında, dünya üzerindeki her bir ülke için ayrı ayrı yapılabilecek çalışmaları, kalıcı fırsatları ele aldık. Küresel ekonomi, lojistik ve tedarik zinciri konularının yanı sıra, tüm boyutlarıyla dış ticaretimizin bugünü ve geleceği hususunda önemli tespitler ve önerileri dinledik."

Bolat, paylaşımında, toplantıya katılan ve fikirlerini sunan, Türk ekonomisinin daha güçlü, daha rekabetçi bir seviyeye gelmesi için çaba gösteren herkese şükranlarını sundu.