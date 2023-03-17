Bölgede sanayicilere cazip teşvikler verilmeli

Kenan SERTALP

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi ve NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, OSBÜK Yönetim Kurulu üyeleriyle sanayinin çarklarının dönmesi, üretim, ihracat ve istihdamın devamı amacıyla deprem bölgelerini yerinde inceleyerek sorunları tespit etme fırsatı bulduklarını belirtti.

Deprem bölgesinde enkazın yanı sıra sanayicinin eleman sorunu yaşadığını vurgulayan Gülmez, sanayicinin eleman bulamadığı takdirde taşınma stratejisine gideceğini ve kalıcı işçi göçünün büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Cazibe yaratmak lazım

Bölgede istihdam açısından yaşanan soruna temas eden Gülmez, “Afet sonrası bölgede bulunan işçilerin yüzde 70’i ya göç etmiş ya da enkaz altında kalmış. Bölgede mevcut işçi sayısı afet öncesinin ortalama yüzde 30’unu oluşturuyor. Beyaz yakalılar tabiri caizse kaçmış.

Bölgede sanayiciler yazılımcılarını, programcılarını, tasarımcılarını, satın alma sorumlularını kaybettiklerini ve bu boşluğun kolay dolmayacağını belirtiyor” dedi.

Erol Gülmez, afet bölgesindeki insan göçünü durdurmak ve sanayinin çarklarının biran önce dönmesini sağlamak için bölgede ekonomik bir cazibe ortamı yaratmanın gerekliliğinden bahsetti.

İstihdam edilen personelden gelir vergisi alınmaması ya da SGK primlerinin çalışanların cebinde kalması gibi ekonomik cazibe oluşturma önerilerinde bulunan Gülmez, insanların bölgeye geri dönmesini teşvik edecek bir sebep oluşturulmalı. Sanayicilere de verilecek özel bir teşvikle kalıcılığın sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmalı.

Bu düzlemde ilk akla gelen devletin o bölgede istihdam edilen personelden gelir vergisi almaması, SSK almaması olabilir. Brüt miktarın çalışanların cebine girmesi ile ekonomik bir cazibe oluşturulabilir.

Sanayici de bu tür formüllerle bölgede üretimin artacağı kanaatinde. Çünkü deprem bölgesinden vatandaşların ayrılma durumu ciddi bir endişe yaratmış durumda. Bazı deprem bölgelerinde yerleşik nüfusun üçte ikisi neredeyse şehri terk etmiş. Bu tarz uygulamalarla bölgeyi cazip kılmak gerekiyor’’ şeklinde konuştu.

OSBÜK’ten 100 konteyner sözü

Afet bölgesine yapılan yardımların organize biçimde ve koordinasyon içinde yapılması gerektiğini söyleyen Erol Gülmez OSBÜK olarak 2 bin tırın üzerinde fiili yardım yaptıklarını belirtti. Depremin yaşandığı illerde şu an barınma ihtiyacının karşılanması adına çalışmalar yaptıklarını söyleyen Gülmez, ay sonuna kadar 100 konteyneri afet bölgesine yetiştireceklerinin sözünü verdi.