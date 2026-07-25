Bölgesel asgari ücret tartışması büyüyor: TÜRK-İŞ’ten sert tepki

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Türkiye’de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret tartışmasına yeni bir başlık eklendi. Son dönemde bazı işverenlerin, yaşam maliyetleri ve ekonomik koşulların bölgelere göre değiştiğini gerekçe göstererek asgari ücretin de bölgesel olarak belirlenmesini talep etmesi TÜRK-İŞ’in tepkisini çekti.

Konfederasyon, bölgesel asgari ücret uygulamasının işçilerin gelirlerini daha da baskılayabileceğini savunurken, Türkiye’nin geçmişte bu sistemi denediğine dikkat çekti. TÜRK-İŞ’e göre tartışılması gereken konu asgari ücretin bölgelere göre değiştirilmesi değil, çalışanların geçimini sağlayabilecek bir seviyeye çıkarılması.

TÜRK-İŞ: Bölgesel asgari ücret ülkeye kötülüktür

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, bazı işverenlerin bölgesel asgari ücret talebinin iyi niyetli olmadığı ve daha fazla kazanç elde etme isteğinden kaynaklandığı öne sürüldü.

Konfederasyon, bölgesel asgari ücretin işçiler arasında gelir farklılıklarını artırabileceği, toplumsal ayrışmaya yol açabileceği ve gerilimleri yükseltebileceği görüşünü dile getirdi.

Açıklamada, “Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak, işçiye de emekçiye de ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken, asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir” denildi.

Türkiye bölgesel asgari ücreti daha önce denedi

TÜRK-İŞ, bölgesel asgari ücretin Türkiye için yeni bir uygulama olmadığını da hatırlattı.

Açıklamaya göre sistem 1960’lı yıllarda uygulandı ancak ortaya çıkan olumsuz sonuçların ardından 1974 yılında ulusal düzeyde asgari ücret tespit sistemine geçildi.

Konfederasyon, yaklaşık 60 yıl sonra aynı sistemin yeniden gündeme getirilmesinin çalışanlara fayda sağlamayacağını savundu.

“Bazı patronlar 28 bin 75 TL’yi bile çok görüyor”

TÜRK-İŞ’in açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise mevcut asgari ücrete ilişkin değerlendirme oldu.

Konfederasyon, 2026 yılında asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğunu hatırlatarak bir çalışanın bu gelirle ailesini geçindirmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

TÜRK-İŞ, buna rağmen bazı işverenlerin mevcut asgari ücreti dahi yüksek bulduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Ama gözünü kâr hırsı bürümüş bazı patronlar mevcut rakamı bile çok görüyor.”

“Daha çok kazanmak istiyorum demenin başka yolu”

Konfederasyon, bölgesel asgari ücret talebinin özellikle ücretlerin daha düşük tutulabileceği şehirlerde işveren maliyetlerini azaltmaya yönelik olduğunu savundu.

TÜRK-İŞ’e göre “asgari ücret bazı şehirlere göre yüksek” yaklaşımı, işverenlerin daha fazla kazanç ve kâr elde etme talebinin başka bir ifadesi.

Konfederasyon ayrıca hayatını emeğiyle sürdüren herkesin bölgesel asgari ücret planlarına karşı çıkması gerektiğini belirtti.

TÜRK-İŞ 2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmadı

Açıklamada TÜRK-İŞ’in 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer almadığı da hatırlatıldı.

Konfederasyon, komisyonun yapısına ve alınan kararlara yönelik itirazları nedeniyle sürece katılmadığını, asgari ücretin daha geniş katılımla ve insan onuruna yakışır bir seviyede belirlenmesi gerektiğini savundu.

TÜRK-İŞ, asgari ücretin yalnızca yasal bir taban ücret olarak değil, çalışanın ve ailesinin geçimini sağlayabilecek bir “geçim ücreti” olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.